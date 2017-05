Macri y Caputo se reunieron con el presidente del Banco Mundial

Mauricio Macri se reunió con el Presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, en China, donde se desarrolla su segunda jornada de trabajo, en el marco de la visita de Estado a ese país. En el encuentro, que se realizó en el Hotel World Summit Wing de Beiging, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y la canciller, Susana Malcorra.

Durante la reunión, el titular del organismo internacional manifestó su interés en apoyar a Argentina en proyectos de infraestructura. También estuvo presente el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno.

Caputo se había reunido con Jim Kim el pasado 21 de abril, en el marco de las Reuniones de Primavera del BM y del Fondo Monetario Internacional en Washington, donde destacó la importancia de contar con un “aliado estratégico” de esa envergadura para sentar las bases del crecimiento de Argentina.

El BM lleva aprobados entre enero de 2016 y abril de 2017 proyectos para Argentina por US$ 2.325 millones, mientras que la Corporación Financiera Internacional (agencia de la entidad que financia al sector privado) aprobó diecisiete operaciones por un monto de US$ 1.288 millones. El financiamiento está destinado a las áreas de ciencia y tecnología, pymes, transporte, modernización del Estado, vivienda, mejora del hábitat, energías renovables y agua y saneamiento.

Por otra parte, Caputo acompañó al Jefe de Estado en diversas mesas de trabajo para los participantes del Foro “Una franja y una ruta para la Cooperación Internacional” (OBOR). En este marco, el Presidente afirmó que existe coincidencia con la iniciativa que presentó el su par chino, Xi Jinping, en el propósito de crear “una arquitectura de cooperación económica global abierta, inclusiva y equilibrada, que beneficie a todos”.

Durante su exposición, Macri manifestó que espera que esta cooperación “contribuya a dinamizar nuestros propios objetivos de reducción de la pobreza y creación de oportunidades económicas a través del desarrollo de infraestructura logística, energética y productiva”. Además, destacó que Argentina trabaja “codo a codo” con instituciones financieras de China y Asia y que busca “formar parte del Banco Asiático de Infraestructura”.

Asimismo, el equipo del Ministerio de Finanzas mantendrá mañana un encuentro junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, con las autoridades del Export-Import Bank of China (EXIMBANK). Allí avanzarán en acuerdos de financiamiento para los proyectos de inversión en energía y transporte por US$ 3.194 millones. Caputo también se reunirá con autoridades del Bank of China (BOC) para abordar las posibilidades de financiamiento para el proyecto Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I.

En tanto, este martes la comitiva argentina participará del Foro de Negocios e Inversiones China-Argentina: “Socios para el desarrollo”, donde el Ministro disertará en sesión plenaria y las palabras de clausura estarán a cargo del propio Macri.