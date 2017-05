“Lousteau no es una amenaza electoral para el PRO”

Entrevista a Carlos Fara Consultor

El Economista dialogó con el experimentado consultor político Carlos Fara sobre el escenario político porteño y uno de los temas del momento: la irrupción de Martín Lousteau.

¿Cómo leer la nueva irrupción de Lousteau en el escenario porteño: un desafío para el presidente Mauricio Macriy/o dificultades concretas en la marcha de Cambiemos?

Separaría lo político de lo electoral. En términos electorales, no tendría que ser una elección complicada para el PRO. Lousteau estaría compitiendo por un segundo lugar, a cierta distancia del candidato oficialista. Es cierto que es un escenario en conformación, sin las listas definidas. Y la carrera recién comienza. Es posible, también, que el hecho de que Lousteau haya sido embajador de Macri genere algún tipo de confusión. Pero hoy no es una amenaza electoral. Ahora, en términos políticos genera cierto ruido, pero tampoco es para tanto. El radicalismo institucional de la CABA y algunos referentes nacionales apoyan a Lousteau; y algunos lo rechazan, como Jesús Rodríguez o Ernesto Sanz. Salvo que haya alguna decisión de alto nivel, ya no hay marcha atrás y no habrá Cambiemos en la Ciudad.

En 2015, Lousteau estuvo cerca de amargarle la candidatura a Macri, con una buena elección y una derrota muy acotada frente a Rodríguez Larreta. ¿Perdió potencial electoral?

Me da la impresión de que el PRO está, en la Ciudad, arriba de los 40 puntos, con posibilidades de llegar a los 50. Si tenemos en cuenta que el peronismo va a estar por encima de los 20, no queda mucho espacio. El oficialismo tendría que empezar a perder votos, y no creo que suceda.

La UCR, en ese esquema, queda en un lugar incómodo.

Evidentemente. Pero lo que la conducción nacional hizo fue buscar un poco el traje a medida: ofrecer la libertad suficiente para que en los distintos distritos se armen las coaliciones necesarias y posibles. Seguramente en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales querrá retener al massismo, en la provincia de Santa Fe habrá un Cambiemos clásico, sin los socialistas, y en la Ciudad no existirá Cambiemos. No creo que haya mucha novedad al respecto.

¿Puede existir pases de facturas al interior de la coalición?

No lo creo. Si Lousteau hace una mejor elección de la que se espera y le da un susto al PRO y a la Coalición Cívica, puede haber algún pase de factura. Pero no me da la impresión de que sea el caso.

¿Sería un golpe importante para el Gobierno que el PRO perdiese en la Ciudad?

Sí, sería muy duro. En varios sentidos: porque es el distrito que lanzó al PRO, pero también porque significaría que quede por debajo de los 34 puntos, que fue lo que Macri sacó en la primera vuelta electoral, que es lo que el Gobierno podría llegar a obtener.

Carrió va a tener un lugar clave en la campaña del oficialismo. ¿Puede condicionar la campaña del PRO hacia un lugar no querido?

Me da la impresión de que no. Obviamente, Lilita no es manejable, por lo tanto, esa posibilidad existe. Pero Carrió también dijo que si (Jaime) Durán Barba le traía una buena idea ella también lo podría escuchar… Me parece que la relación con Rodríguez Larreta está solidificada y, más allá de que se tuviera que retirar de la competencia bonaerense, el disenso ya está acordado. Está dentro de ciertos márgenes, para evitar exponerse a una elección no tan buena.

¿Qué puede esperarse del desempeño del peronismo?

Puede llegar al nivel histórico en la Ciudad. Sacó 22 en el 2015 y creo que puede repetir eso. Cuesta pensar que tenga un candidato muy competitivo para superar eso. Además, está en un proceso de reordenamiento y convivencia entre los distintos grupos que componen el peronismo, y me da la impresión de que, para el público independiente, no resulta muy interesante.