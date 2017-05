“Los parques industriales llegaron para quedarse”

Entrevista a Martín Rappallini Presidente de Red Parques



Sólo en la provincia de Buenos Aires hay unos 100 parques industriales en funcionamiento y hay otros 140 en etapa de construcción, con distintos niveles de avance. Un dato interesante teniendo en cuenta que la provincia representa casi el 45% del PIB industrial de la Argentina.

El 17 y de 18 de mayo tendrá lugar en el partido de Exaltación de la Cruz, la tercera edición de EPIBA, la Exposición de Parques Industriales de la Provincia de Buenos Aires, que promueve este modelo de organización industrial, hoy en auge en todo el mundo. Habrá unos 250 expositores y se espera la presencia de más 5.000 empresarios. El Economista dialogó con Martín Rappallini, titular de Red Parques, la entidad que organiza el encuentro.

¿Qué se espera de EPIBA 2017?

Estamos con mucha expectativa porque estarán presentes más parques que en los años anteriores y más expositores. El sector de parques industriales es una nueva forma de organización urbanística que llegó para quedarse. El año pasado tuvimos 5.000 empresarios y esperamos que este año vengan más. La expo está a full, habrá 250 expositores, toda la cadena de valor, van a venir ministros, habrá conferencias, y por primera vez se harán rondas de negocios. Diría que es el evento más importante en el primer semestre en términos industriales.

¿Están siguiendo el nivel de actividad de las industrias para evaluar la demanda futura en los parques?

Estamos en un momento de transición por la situación financiera, las altas tasas de interés y demás cuestiones pero los empresarios siguen mirando con interés a los parques, hay una inercia de radicación que viene de antes. Hay que tener en cuenta que sólo el 4% de las industrias están en parques, tenemos tanto para crecer que el pequeño movimiento que genera la economía para nosotros es un gran impacto.

¿Cuál es el principal objetivo de esta edición de EPIBA?

La exposición tiene un objetivo claro que es generar conciencia colectiva del empresariado nacional para que empiecen a ver el parque como una alternativa de localización. Por eso en estos dos días se presentará toda la oferta de tierras, se podrán llevar un presupuesto de obra, van a estar también los bancos con todo lo que es financiamiento y todos los organismos estatales para consultar la normativa vigente. Prácticamente estará disponible toda la información para lo que sería una radicación industrial.

¿Qué beneficios tiene radicarse en un parque industrial?

En primer lugar, una empresa que está en un área mixta (en zona urbana) es muy difícil que pueda cumplir con la normativa de impacto ambiental. Hoy hay muchas empresas de grado 2 y 3 que no están cumpliendo la normativa vigente. El segundo punto es la seguridad jurídica, hay que entender que una empresa industrial invierte mucho en obra civil, en maquinaria, en instalaciones. Las empresas quizás hicieron todo eso por determinado tiempo y después no se lo habilitan. Lo que le da el parque industrial es la seguridad jurídica que esa inversión va a durar in eternum, hay un resguardo de la inversión y también es mucho mejor garantía al momento de un crédito, porque hay garantías en caso que un banco tenga que ejecutar.

¿Hay beneficios también en términos logísticos?

Hay que ver también lo que es infraestructura vial, tener camiones de alto porte recorriendo la ciudad termina rompiendo las calles. La idea es que los camiones grandes vayan de ruta a parque y de parque a ruta y después la distribuición se haga en unidades de menor tonelaje. Así es como se organiza el mundo. Además, por estar en un ámbito especial las empresas compran energía más barata, tienen beneficios impositivos, las empresas de servicios también pueden bajar costos y reducir el costo de los servicios.

¿Hay también beneficios impositivos?

Sí, hay normas de promoción industrial que dependiendo del municipio prevén la exención de Ingresos Brutos de tres a siete años. Hay una ley de promoción industrial que dependiendo del municipio, patentes para vehículos e Impuesto Inmobiliario. Esa es una ley de promoción industrial de la provincia.