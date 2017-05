Los intendentes marcan el ritmo en el PJ

La reorganización del peronismo en el escenario clave de la provincia de Buenos Aires se acelera y toma cada vez más temperatura. Algunas notas: ayer se reunieron intendentes del Fénix y el Esmeralda que aspiran a una lista de unidad, a la noche visitaron en Caballito al titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y a La Cámpora; el randazzismo ya dejó en las redes sociales el primer spot para la campaña naciente y una sugestiva foto con Facundo Moyano que podría marcar una baja más en el Frente Renovador. Indicios también de que los mandatarios municipales no quieren perder espacio en los próximos comicios. Cuentan con el territorio como carta negociadora.

Como no sucedía en semanas atrás, en el PJ distrital ya asumen que no habrá otro camino que dirimir diferencias en unas primarias y analizan posibles formaciones. De allí se desprenden dos de las fotos de ayer. La primera la protagonizaron intendentes del Fénix –cercanos Espinoza– y del Esmeralda. Como se dijo anteriormente, este último grupo se partió: una mitad quedó con el exministro del Interior, Florencio Randazzo, y la otra con el Fénix. La mitad que quedó más cerca de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la integran Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Pablo de Jesús (Partido de la Costa). De los integrantes del Esmeralda, los mencionados gobiernan los municipios más populosos. Junto al Fénix, se organizaron para reclamar lugar en las listas y que la lapicera no quede del lado de La Cámpora. Tras el encuentro entre los jefes comunales, Gustavo Menéndez, de Merlo y del Fénix, declaró: “Los intendentes serán los responsables de la recuperación del peronismo bonaerense”.

La Cámpora, anfitriona del encuentro de la noche, cuenta como carta negociadora para no perder peso en Diputados con la posible candidatura de CFK, que anunciará –como acostumbró- su decisión en la fecha límite, el 24 de junio.

“Yo prefiero seguir tus pasos, yo prefiero las PASO”, expresa el primer spot difundido desde las trincheras del randazzismo, con imágenes del exministro corriendo entre andenes y trenes. Por Twitter, llegó otro mensaje del mismo sector. “Con el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, compartimos una charla fructífera donde nos planteamos los desafíos de las nuevas generaciones”. Con foto agregada, el mensaje se publicó en la cuenta del diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, cerca de pasarse a este espacio, pese a que no deba renovar banca en esta instancia. Sería la tercera pérdida del massismo al randazzismo en una semana, pese a que Moyano descartó luego haberse pasado de bando. “Tengo diálogo fluido con todos los nuevos intendentes del PJ con los que, por una cuestión generacional, tenemos una mirada de construcción a futuro”, declaró en diálogo con Télam.

Considerado “Barón” del Conurbano y algo alejado de la rutina de grupos, Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, convocó ayer nuevamente por la unidad. “Hemos estado hablando con ella y nos dijo que no tiene problemas en que juntemos a todos los compañeros y compañeras de todos los sectores”. Ella es Cristina, que según Descalzo “hoy gana las PASO y las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.