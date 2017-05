Los ingresos de los porteños

La Dirección de Estadística y Censos identificó 1.578.500 personas ocupadas en la ciudad de Buenos Aires durante el último cuatrimestre del 2016, dato que representa una achicamiento de 1.000 ocupados respecto del mismo período del 2015. El informe de la oficina gubernamental detalla además que la mitad de los trabajadores del distrito percibieron durante el período observado un salario menor a $13.000 por su ocupación principal.

Según los datos oficiales, el 47,5% de los hogares de la CABA cuenta con ingresos laborales en forma exclusiva, 21% solo con ingresos no laborales y 30,6% combina ingresos de ambas fuentes. De los ingresos no laborales, casi $70 de cada $100 corresponden a jubilaciones y/o pensiones. En particular, sólo uno de cada siete hogares se mantiene únicamente de jubilaciones y/o pensiones.

El 77,5% de la masa de ingreso total individual corresponde a ingresos laborales en la ocupación principal: sólo el 5,9% de los mismos corresponde a otras ocupaciones. El ingreso promedio por esa ocupación es de $15.852, con una brecha significativa entre varones ($17.492) y mujeres ($14.033), que se amplió levemente en el último año. La mitad de los ocupados tiene un ingreso laboral de $13.000 o menos.

Los jefes de hogar (57,7% de los ocupados) registran un ingreso laboral que promedia los $17.320, también con marcadas diferencias por sexo: los varones ganan $19.071 y las mujeres $14.382. El ingreso laboral total (de la ocupación principal y de la/s secundaria/s) es de $16.532, mientras que el ingreso no laboral promedia los $9.102 y representa el 78,2% de los ingresos individuales de sus perceptores.