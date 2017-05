Los economistas miran con preocupación la crisis en Brasil

“Brasil es una cancha minada con una pelota de rugby rebotando: en cualquier momento explota”, dijo Dante Sica (ABECEB), uno de los economistas que mira más de cerca la situación en el vecino país, hace algunos días. Ciertamente, la ovalada picó sobre una de las minas el miércoles pasado y comenzaron las explosiones. Michel Temer vive sus peores día en el Palacio del Planalto y, según varios observadores, sus días al frente de la principal economía regional están contados. Y, cómo no podía ser de otra manera, la economía no se encuentra inmune. Cuán conmovida estará por el ruido político es la pregunta del millón pero el impacto, ciertamente, se sentirá porque economía y política, aquí y allá, están ligadas. Y desde este lado de la frontera, la crisis, cualquiera sea su profundidad, impactará, como ya pasó a finales de los ’90. ¿Para qué debemos prepararnos?

ECOLATINA

“Es de conocimiento público que la performance de la economía brasileña tiene un impacto elevado sobre nuestro país. Por las acotadas perspectivas de crecimiento para 2017, se descontaba que Brasil no traccionaría nuestra economía, pero al menos no volvería a jugar en contra como lo hizo en los últimos dos años. Sin embargo, los recientes acontecimientos suman incertidumbre a la hora de consolidar la recuperación del nivel de actividad local”, dicen desde Ecolatina, donde Lorenzo Sigaut Gravina se desempeña como economista jefe. “Como señal de la mejora económica del país vecino, las exportaciones de Argentina a Brasil habían comenzado recuperarse desde fines de 2016 (en los últimos cinco años cayeron), pero en marzo y abril mostraron resultados nuevamente negativos. Un nuevo golpe sobre la demanda interna y una suba del real brasileño amenazan las posibilidades del intercambio bilateral”, explican. “En síntesis, si la situación política no se soluciona rápidamente, la incipiente recuperación de la economía brasileña puede marchitarse acotando las perspectivas de recuperación de la actividad local”, concluyen.

MARCOS BUSCAGLIA

“Hasta el 12 de mayo, el consenso esperaba un crecimiento de la economía de 0,5% para este año y de 2,5% para 2018”, recuerda Marcos Buscaglia en una columna publicada en La Nación. “Es muy probable que estos pronósticos sean revisados fuertemente a la baja. Cuánto terminarán afectando estos acontecimientos a la economía dependerá no solamente de la resolución inmediata del caso sino también de la implicancia que tengan para las próximas elecciones presidenciales”, agrega Buscaglia. “Lo que sí está garantizado es un aumento de la incertidumbre, que no es buena amiga de la economía”, remata.

ACM

“Sin dudas, el impacto inicial de este shock exógeno en nuestra economía resulta negativo, aunque hasta tanto no se conozca la profundidad de la crisis brasileña y la duración de la misma, no se podrá mensurar con precisión su impacto, pero sin dudas el tema no puede sino generar preocupación por tratarse de nuestroprincipal socio comercial”, dicen desde ACM, consultora dirigida por Javier Alvaredo.

ABECEB

“Lo que está claro es que la recuperación económica de los últimos meses se ve seriamente comprometida. Tras atravesar la recesión más grande de su historia (caída del PIB de 3,8% en 2015 y 3,6% en 2016) los indicadores empezaban a mostrar signos de recuperación. La actividad reflejó en febrero y marzo variaciones interanuales positivas por primera vez desde mayo de 2014 (0,5% en febrero y 0,7% en marzo). Sin embargo, la incertidumbre política podría demorar la recuperación con un posible estancamiento de la economía este año y hasta una caída, dependiendo de la magnitud de la crisis política”, manifestó Dante Sica en una columna en La Nación.

CESO

“La crisis institucional en el vecino país, pone presión sobre la economía argentina. Por un lado, las expectativas de recuperación de la economía se ensombrecen, especialmente en materia industrial donde el mercado brasileño es vital y, por el otro, la devaluación del real deteriora nuestra competitividad, en un contexto donde la colocación masiva de deuda externa hace prever una menor depreciación del peso y la inflación interna parece fueradel control de las autoridades económicas”, dice un informe del CESO, think tank heterodoxo dirigido por Andrés Asiain.

FEDERICO MUÑOZ & ASOCIADOS

“El futuro abre una multiplicidad de escenarios posibles”, dice Federico Muñoz en su clásico reporte del fin de semana. “Temer podría finalmente renunciar si sufre una fuerte sangría de funcionarios y respaldos legislativos. Si se resiste a dar un paso al costado, también podría ser desplazado por el Tribunal Superior Electoral, por el Tribunal Supremo o por el Congreso mediante un impeachment. Pero todas estas alternativas implican largos procesos judiciales y de virtual vacío de poder. Además, la salida de Temer no garantiza una rápida reconstrucción del poder político: casi toda la clase dirigente está salpicada por el Lava Jato y no hay ninguna figura emergente que garantice la gobernabilidad”, dice Muñoz. “Por ello, cuando la economía brasileña parecía encontrar al fin la salida a una larga fase declinante, la política vuelve a introducir una fuente de mucho ruido y reaparecen serias dudas sobre el devenir futuro de nuestros vecinos”, remata.

INVECQ

“La clave de esta situación está en la política”, dicen desde la consultora que lidera Esteban Domecq. “Hay que esperar para saber cómo se resolverá la gobernabilidad en Brasil. Temer fue apoyado por importantes sectores del establishment brasileño que ahora podrían soltarle la mano por las mismas razones con las cuales él justificó su negativa a renunciar: las reformas económicas que vino a aplicar. Con este nivel de desconfianza, la gobernabilidad podría volverse insostenible, se puede desarmar el Gobierno de alianza, y quedar naufragando las reformas necesarias, especialmente la del sistema previsional. Este panorama implicaría una alta probabilidad de reversión de la incipiente recuperación económica. Por el contrario, si el escándalo se diluyese en las próximas semanas y la estabilidad política no se viera más comprometida, el shock habrá sido un efecto momentáneo sin mayores implicancias sobre la tendencia de recuperación en el mediano plazo”, sostienen.

PXQ

“El riesgo para Argentina proviene básicamente del canal real y del canal de financiamiento”, sostienen desde pxq, dirigida por el ex Nº2 de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, Emanuel Alvarez Agis. “Un menor crecimiento por parte de Brasil no haría más que posponer, otra vez, el segundo-segundo-semestre de la economía de Cambiemos. Por otro lado, las posibilidades de financiamiento externo podrían endurecerse no solo para Brasil, sino para la región en su conjunto, lo cual complicaría el actual programa financiero de Cambiemos”, dicen.