Los bonos argentinos podrían converger hacia los niveles de Brasil

Los spreads soberanos de Argentina están cayendo (se están comprimiendo, como se dice en la jerga), pero siguen elevados. Esa conclusión surge claramente si analizamos el cronograma de las últimas emisiones soberanas.

La más importante fue la de enero, por US$ 7.000 millones, unos días antes de que Donald J. Trump llegar a la Casa Blanca: US$ 3.250 millones a cinco años a una tasa de 5,625% nominal anual y US$ 3.750 millones a diez años a una tasa de 7% nominal anual.

“Si comparamos estas tasas con las conseguidas en abril del año pasado (colocación de deuda para el pago a los holdouts), podemos observar un descenso de 125 puntos básicos en el bono a cinco años y una merma de cincuenta puntos básicos en el bono a diez años”, dice un informe que la Fundación Capital, liderada por Martín Redrado, distribuyó entre sus clientes. Hasta entonces, todo bien. “No obstante, vale señalar que estas tasas resultan superiores comparando, por ejemplo, con la tasa del 4,7% a diez años que consiguió Paraguay en marzo pasado”, dice el report.

En abril, el Gobierno volvió a emitir deuda en los mercados internacionales con el objetivo de financiar una parte del vencimiento del Bonar X (US$ 6.938 millones más intereses). Las ofertas recibidas por los nuevos bonos alcanzaron los US$ 1.918 millones y se adjudicaron US$ 1.760 millones distribuidos de la siguiente manera: US$ 888 millones en el Bonar 2025, con una tasa de 5,75% y US$ 872 millones en Bonar 2037 con un interés de 7,625%. Así, “las tasas conseguidas por Argentina mostraron una leve contracción implícita (plazos distintos)”.

El riesgo país argentino retrocedió 46 puntos básicos en lo que va del 2017 hasta 407 puntos básicos, mínimos desde abril de 2016, cuando la calificadora JP Morgan modificó la canasta de bonos que utiliza para medir el EMBI. Sin dudas, la reducción de spreads se explica por la llegada de un Gobierno más market–friendly, explica la Fundación Capital.

Sí, ¡se puede!

Si bien es cierto que existen buenas expectativas económicas para el mediano y largo plazos, aclara el reporte, persisten importantes desafíos (déficit primario de 4,2% del PIB proyectado para 2017 y una inflación del 22,6% para diciembre) que están en la mira de los mercados.

Con una tasa del bono del Tesoro a 10 años (la tasa libre de riesgo) en la zona del 2,32%, “Argentina aún tiene espacio para seguir reduciendo sus spreads”. En este sentido, países como Brasil conservan una calificación (BB) superior a Argentina y un riesgo país menor (cercano a 263 puntos), aun enfrentando tensiones económicas y políticas y, en el caso de Uruguay, el país vecino goza de una nota BBB, con un riesgo país de 202 puntos. “Los bonos argentinos podrían converger hacia los niveles de Brasil”, aventuran desde la Fundación Capital.

Hasta entonces, los bonos argentinos seguirán siendo atractivos. “Nuestro país aún ostenta elevadas tasas de interés en dólares en un mundo de tasas bajas, que se encuentra todavía en un proceso de ‘search for yield’. A su vez, Argentina presenta buenas perspectivas macroeconómicas para el mediano plazo (desaceleración de la inflación, reducción del déficit fiscal y crecimiento económico)”, dice el reporte. Para eso, claro, hay que pasar de las expectativas y las promesas a los hechos. El famoso “delivery”.

Carry (un poco más)

Un dólar calmo en los próximos dos meses, en conjunto con las elevadas tasas de interés en pesos, incentivan al carry trade. “No obstante, para la segunda mitad del año, ya finalizada la cosecha gruesa y con la típica incertidumbre cambiaria de los meses previos a las elecciones, el tipo de cambio podría empezar a deslizarse”, dice el reporte.

A eso se le suman as recientes medidas del BCRA que apuntan a aumentar la demanda de divisas por parte de los bancos comerciales, y las recientes intervenciones en el mercado de cambios por parte del BCRA (que compró unos US$ 300 millones en las últimas jornadas).

“Así, el tipo de cambio podría subir algunos centavos, aunque sin saltos abruptos”, explican desde la Fundación Capital. Ven el “billete” en $16,50 en julio y a $18 para Navidad, es decir, una devaluación del orden del 13% en todo 2017, con un primer semestre con el dólar estancado, y una inflación de 22,6%. “Bajo esos supuestos, obtener una ganancia en dólares en la segunda mitad del año será algo más complicado que en el primer semestre (…) y se necesitará mayor selectividad a la hora de armar un portafolio”, indican.

Ideas de cartera

Una alternativa de inversión conservadora sería la siguiente: cubrirse con mayores posiciones en dólares (en torno al 45% entre dólar hard y dólar link) y cerca de 35% en las famosas Lebac; mientras el 20% restante se podría dividir entre algún bono ligado al coeficiente CER y a la tasa Badlar.

“Aquellos que busquen mayores rendimientos deberán asumir más riesgos (y/o sacrificar liquidez). En este sentido, en lugar de adquirir bonos en dólares del Tesoro o de la provincia de Buenos Aires, habría que buscar bonos provinciales tales como el de la provincia de Santa Fe 2027 o el de Chaco 2024. Este último, por ejemplo, tiene una tasa interna de retorno cercana a 9,66% (más de 200 puntos por encima del de la provincia de Buenos Aires) con una duration modificada de 4,61 (menor al de la provincia de Buenos Aires)”, indica el informe.

¿Y la renta variable? “El Merval continuaría con la tendencia positiva y heterogénea, aunque no se descarta una toma de ganancias”, dice el informe. De esta manera, papeles relacionados con el sector energético, agrícola y bancario muestran buenas perspectivas a mediano plazo. Ejemplo de ellos son Pampa Energía, Transportadora del Gas del Sur, Capex, Agrometal, Banco Macro o el Grupo Financiero Galicia, entre otros.