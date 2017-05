Liquidaciones del agro ya llegaron a US$ 8.340 M

Entre el 1° de enero y el 19 de mayo pasado la liquidación de divisas por exportaciones de granos (cereales y oleaginosas) totalizó US$ 8.339,46 millones, 16,16% menos que en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo a estadísticas dadas a conocer por referentes del sector agropexportador. Cabe aclarar que la liquidación de divisas de culminó en 2016 en US$ 23.910,39 millones, siendo así la tercera mejor marca histórica, sólo superada por los US$ 25.133,39 millones de 2011 y los US$ 24.143,75 millones registrados en 2014.

En la última semana la liquidación alcanzó los US$ 605,96 millones, una contracción del 26,22% interanual, según información estadística del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara). Es la segunda semana consecutiva en la que se registra una baja en la liquidación del sector primario agrícola, confirmando así la tendencia oscilante que se mantiene desde principios de año. De las veinte semanas que lleva el año, en trece hubo un retroceso en los montos liquidados, mientras que en siete se observó un avance.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) mantiene su proyección de producción total de soja en 57,5 millones de toneladas para la presente campaña, a pesar de una baja en el rendimiento promedio nacional de 0,5 quintales por hectárea (qq/ha). Hasta el momento, se llevan cosechadas 44,3 millones de toneladas, correspondientes al 74,7% del área apta para cosechar, mientras que aún faltan trillar 4,6 millones de hectáreas. Asimismo, la entidad indicó que las exportaciones de granos del país se incrementaron 97,6% en valores durante el primer trimestre de 2017, comparados con el mismo período de 2016.