La UOM retoma su plan de lucha

Antonio Caló confirmó que no hubo acuerdo por el aumento salarial

Con la conciliación obligatoria vencida y sin acuerdo en la mesa paritaria, la UOM anunció que retomará el plan de lucha: pararán 30 minutos por cada hora de trabajo durante toda la semana próxima. La decisión se tomó luego de una nueva reunión del sindicato metalúrgico con las cámaras empresarias del sector en la que no pudieron acercar posiciones respecto al aumento salarial a aplicarse. El gremio insistió en su pedido de una suba cercana al 30% mientras que las cámaras mantuvieron el límite de 22%.

Según anticipó el secretario general de la UOM, Antonio Caló, las medidas anunciadas no implican descartar la realización de un paro total durante el turno de la mañana y una movilización. La pretensión del sindicato es elevarel salario básico, actualmente de $8.500, a $13.500. “Hay empresas que les ofrecen a los delegados un porcentaje para que no hagan las medidas de fuerza. Si los empresarios tienen intenciones de arreglar salarios que vengan y ofrezcan en la mesa de negociación, no individualmente, porque la UOM representa a 230.000 trabajadores”, denunció Caló al salir de la reunión.

Dentro de las seis cámaras del sector existe una situación heterogénea, lo que genera tensiones al interior del bloque empresario. Hay empresas golpeadas por las importaciones y otras no, gigantes como Acindar y pymes.

Es posible que las partes vuelvan a reunirse hoy para intentar llegar a un acuerdo y desactivar las medidas de fuerza.