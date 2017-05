La UCR, sin quejas en Cambiemos

Los radicales bonaerenses realizaron su convención provincial en la cual ratificaron su pertenencia a Cambiemos. Al elegirse las autoridades, se consolidó la correlación de fuerzas internas en el partido. De los once integrantes de la mesa de la Convención, cinco pertenecen al grupo del vicegobernador Daniel Salvador, tres al sector del sanzista Maximiliano Abad y tres al espacio que lidera Ricardo Alfonsín.

Quedó implícito, que en los distritos en los cuales gobierna Cambiemos, será el intendente el que determine la estrategia electoral. Siempre en los cónclaves radicales se hacen reclamos por tener más espacios dentro de las estructuras del gobierno y ser más escuchados, pero ningún sector cuestiona la alianza con el PRO.

Aunque no se hablo formalmente del tema en la Convención, en los pasillos la cuestión predominante, como no podía ser de otra manera, fue del armado de las listas. Y hubo coincidencia en que no será sencillo.

De todas maneras, los radicales esperan recibir una respuesta positiva por parte del PRO a su pedido de tener tres candidatos a diputados nacionales con posibilidades de resultar electos – o dicho de otra manera– entre los doce primeros de la lista. Los nombres aún o están definidos pero se sabe que Ricardo Alfonsín no buscará la reelección, y que probablemente, el PRO computará al neurocientífico Facundo Manes como uno de los tres candidatos que le corresponderían al radicalismo.