La negación y los gerundios

Los Kirchner gobernaron negando la realidad y esa confusión los llevó a dejar una herencia difícil de remontar. Néstor era un hombre que atraía la suerte. Por eso ocurrió lo mejor que le pudo pasar a su memoria. No tuvo que afrontar las consecuencias de su obra. Como todos sabemos, en economía se puede hacer casi cualquier cosa, pero lo que no se puede evitar son las consecuencias.

Por cierto Carlos Menem y José Alfredo Martínez de Hoz, principales responsables de nuestra decadencia, tampoco tuvieron que afrontar las consecuencias de su accionar en economía. Pero, no tan afortunados, las bombas sembradas estallaron cerca y fue fácil identificar a los autores del terror. Y cuando estallaron estaban con vida.

Los K, para acomodar los hechos a su discurso de éxito, falsificaron las estadísticas. Elemento básico para un diagnóstico correcto. Sin diagnóstico, la terapia deriva en tanteo manosanta.

No fue que las estadísticas equivocadas indujeron a error a los K. La falsedad estadística fue una necesidad ante las consecuencias de los errores gigantes de política económica que amenazaban su popularidad. Gracias Jacobo Grossman por haber logrado “cuidar a Cristina”.

Eran errores que se acumulaban, poco a poco, desde el principio de la gestión. Y los errores del hacer y del no hacer se suman. Pero es evidente: nos ha pasado tantas veces, que a pesar de la política económica errónea, los números pueden “dar bien”. ¿Recuerda el lector cuántas veces nos hablaron del “milagro argentino”? Los buenos números de la era K fueron, básicamente, los superávit gemelos.

Pero esos “buenos resultados” ocultaban más de lo que exhibían. ¿Por qué? Porque los “buenos resultados”, fiscales y externos, obedecían y a la vez escondían, a la pobreza y la baja productividad del sector urbano, compensada por el auge de las materias primas. Pobreza y baja productividad se tomaron su tiempo para devorarse ambos superávit. En el entretanto, los K cubrieron las apariencias con la euforia del pasado y la falsificación estadística.

Sin 50% de pobreza y sin 20% de desempleo franco, la tasa de inflación no sería la que fue. Sin el precio de la soja, ni la balanza comercial ni la fiscal habrían sido las que fueron. Lo primero, una desgracia y, lo segundo, una oportunidad.

Una vez que la pobreza se redujo, los precios retornaron a la cadencia de riesgo. Y una vez que los precios de la soja dejaron de crecer, el fisco abandono el escenario de la pata ancha. Ambas cosas demuestran que ninguna transformación había sido realizada. Tiempos perdidos a causa de la visión optimista de la inteligencia .

El mejor ejemplo de esa visión “optimista de la inteligencia” K (todo está y estaba bien) es el reciente discurso de Cristina Elisabet en Bruselas y ante eurodiputados y un grupo de “muñecos de Disney” que festejaban su maratón oratoria. Allí mencionó que los que se incorporaron al empleo, durante sus años de Gobierno, no lo habían logrado por mérito propio sino por que ella se los había provisto. Afirmación coherente si tenemos en cuenta que según CFK los jóvenes no sólo no pueden conseguir trabajo sino que no pueden leer ni comprender como ella lo hacía cuando joven, juventud que según ella se inicia con la Revolución de Octubre de 1917 en la Rusia de los zares. Obviamente considera que, para entender “la realidad”, las juventudes necesitan las cadenas nacionales cotidianas dictadas por ella misma. ¿Cómo le caerá a Máximo y a Florencia?

Cristina es un ejemplo modelo del “optimismo de la inteligencia” que significa comprender de manera optimista la realidad a pesar de los males y de sus más probables o inevitables consecuencias. Esa enfermedad produce la patología de “el pesimismo de la voluntad” o, lo que es lo mismo, la incapacidad de formular políticas de cambio. Es decir la realidad se viene encima porque no se la transformó. Y eso es lo que pasó. El optimismo de la inteligencia lleva de la mano al pesimismo de la voluntad o en buen romance “creérsela” conduce a no hacer lo que hay que hacer. Estas consideraciones son necesarias para analizar la situación M(acri), por contraste.

Repito. Los K negaban la realidad y falsificaban las estadísticas de inflación, pobreza y crecimiento para homologar el relato. CFK en la FAO sostuvo que la pobreza castigaba a sólo el 5% de la población y que los salarios “reales” aumentaban al ritmo del 25% anual. Dato. En esto están de acuerdo los opositores al kirchnerismo y la mayor parte de sus jefes de Gabinete y ministros de Economía. La mayor parte coinciden en que los K mentían. A confesión de parte relevo de prueba. No hagamos nombres.

Sin conciencia de la realidad no es posible hacer diagnóstico y, sin él, la política es un extraordinario disimulo. Cartón pintado. Escenarios de utilería. Tramoya. No por nada el gremio que está detrás del escenario, cambiando telones en los teatros, es el de “los tramoyistas”.

¿Qué pasa con los M? Ellos son veraces con las estadísticas. No las falsifican y hasta las mejoran en términos técnicos. Entonces, ¿no niegan la realidad?

Por supuesto que la niegan. Con las mismas cifras que sus críticos analizan la política, ellos, los PRO, niegan la realidad. Y también hacen imposible el diagnóstico destinado plantear el remedio.

Lo hacen ellos, los que están en el Gobierno, y también los consultores “eternamente oficialistas” que los acompañan. La negación de la realidad no sólo impide el diagnóstico sino que anula la posibilidad de un debate productivo. Transforma la discusión en disputa. Y a pesar del cambio de actores, esta negación de la realidad, nos retorna al mismo escenario del que el voto ciudadano quiso alejarnos.

¿Cuál es el método de la negación de la realidad M dado que no es el de la falsificación estadística? Veamos. Los PRO han introducido la estrategia del “gerundio”. Dicen la inflación “está bajando”. No bajó, pero está bajando. El crecimiento está viniendo. No llegó, pero está viniendo. El empleo está llegando y así. Son como los tanques del General Alais.

El gerundio es una conjugación del verbo que demuestra acción pero no está definida en el tiempo. En los primeros tiempos el PRO trabajaba con tiempos precisos popularizando la expresión “el próximo semestre”. Esa precisión temporal fracasada fue sustituida por los “gerundios intemporales” conjugados como promesa de fecha incierta. Pero dichos con el entusiasmo propios de aquellos que no pueden aceptar sentarse ante la realidad tal cuál es y que la desprecian porque está cambiando en un proceso sin precisión temporal.

No mienten con los números. No comprometen fechas porque saben que no pueden pasar el examen si la mesa se reúne ese día. Nadie podría sensatamente hacerlo. El error del próximo semestre ha sido superado.

Ahora se evaden del presente y de la realidad, afirmando con la certeza de un vigía, montado sobre el mangrullo más alto de la región, y dicen “está viniendo el crecimiento”.

Difícil mientras el consumo se desploma (5%) y la inversión pública, que se acelera, no suma como para cambiar el resultado. “Está bajando la inflación”…difícil cuando, a pesar del retraso cambiario, los alimentos aumentan y los precios se preparan para recibir, en algún momento, el embate de los ajustes tarifarios prometidos y postergados.

El cambio de los precios relativos, por ejemplo, el de la tarifa de transporte versus helados, en la medida que implica la suba de unos precios -y no significa la baja de otros -, tiene la consecuencia obvia del aumento del promedio. Es así. Y si los precios relativos están desalineados la presión inflacionaria es estructural.

La lucha talibán del BCRA está sufriendo una considerable derrota. Se ha puesto una enorme fuerza en las tasas de interés al servicio de la lucha antiinflacionaria y en pos de las metas imaginarias de inflación.

El resultado, hasta ahora, es una inflación mensual de 2,6% que es un censo para la población. Pero un negocio extraordinario para la golosa patria financiera que ha estado viviendo, desde que Federico es el rey de la Lebac, una primavera permanente viendo brotar mucho verde, verde dólar, reproducido a tasas extraordinarias. Esos son muchos más que brotes, son verdaderos bosques verdes de negocios financieros. ¿Eso es un objetivo? ¿La transferencia de riqueza a favor de jugadores con el resultado anunciado es un dato saludable o una inmoralidad gigantesca? ¿Eso es PRO?

Después del 1º de abril y de otros hechos afortunados, al Gobierno le está faltando un baño de gramática. En política el gerundio es una escusa que vela a la realidad. El abuso del gerundio, por parte de todos los funcionarios M , es una forma ingenua de negación de la realidad. Y por más ingenua que sea produce la imposibilidad del diagnóstico, en el gobierno, y la imposibilidad del debate en la sociedad.

La promesa que las soluciones están llegando ha inducido a este Gobierno a abandonar la política económica a la brujería del marketing político que ha convertido a la política en una mercancía.

Este Gobierno, como el de CFK, trabaja para ganar las elecciones y no para solucionar los problemas del país. Ni los de corto plazo, que son los del crecimiento y de la política de ingresos. Y no hay política de ingresos ni de crecimiento.

Ni los de largo plazo, los de verdad, que son la realidad social que el 50% de los jóvenes menores de 14 años nacieron y viven en hogares bajo la línea de pobreza. O que en el conurbano y en 1.250 villas de emergencia viven 2 millones de pobres y que en 0,5% del territorio nacional vive el 30% de la población. O que estamos repitiendo con el acuerdo chino obra de los K, abrazada por los M, lo que nos ha condenado vender materia prima a cambio de industria e infraestructura para exportar la materia prima.

Unos falseando las estadísticas, otros a base de gerundios, los dos convergen en ignorar la realidad y en abandonar el sentido de la política que es el poder hacer las cosas y no el hacer las cosas para mantener el poder. ¿Hasta cuándo?