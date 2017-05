La informalidad regional supera a la de Africa

Según estimaciones del FMI, la no registración laboral es mayor en América Latina y el Caribe que en Africa subsahariana

Según estimaciones publicadas esta semana por el FMI, la informalidad laboral en América Latina supera por primera vez a la de la región de Africa subsahariana. Pese a los avances constatados en las últimas décadas, alrededor de 130 millones de latinoamericanos se desempeñan todavía en empleos no registrados, lo que no sólo implica menores niveles de ingresos y exclusión de las protecciones sociales y laborales para las personas en esa situación, sino que también limita la productividad y el desarrollo económico de la región.

Según el organismo internacional, la economía informal de Latinoamérica y Caribe representa, en promedio, casi el 40% de su PIB. Este dato contrasta con el de los países de la OECD, donde alcanza el 21%, y es incluso peor al de regiones como Africa Subsahariana, donde la incidencia de la informalidad en el PIB es de 38%. Dada la dificultad para medirla, la magnitud de la economía informal fue estimada a partir del tamaño de la economía informal de las diferentes regiones y basándose en indicadores como los altos impuestos, el desempleo y el bajo acatamiento de la ley.

El empleo informal afecta a alrededor de 130 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe, de los cuales al menos 27 millones son jóvenes, representando a casi la mitad del empleo no agrícola.

“La formalización de la economía en América Latina sigue siendo un desafío importante y el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para lograrlo”, señalaron, a partir de este informe, desde el World Economic Forum, y añadieron datos del 2015 del Americas Society Council of the Americas donde se advierte que la mayoría de los países latinoamericanos presentan un porcentaje de informalidad cercano o superior al 50%. Con el 46,8% de trabajo informal, Argentina se ubica en la quinta mejor posición sobre un total de 14 países (se trata de un porcentaje más alto que el estimado por el Indec, de 33,8% para el tercer trimestre de 2016). El país que registró el menor nivel de informalidad fue Costa Rica, con 30,7%, y el que tuvo el mayor nivel fue Guatemala, con 73,6%.

Si bien la gran parte del trabajo informal funciona dentro de la economía informal, existe una porción minoritaria que tiene lugar al interior mismo del sector formal. Otra porción pequeña del empleo no registrado corresponde al trabajo doméstico.

La principal causa del empleo informal, según la OIT, es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido principalmente a la falta de familiaridad con la ley o a la incapacidad para cubrir el costo que implica estar en regla. La composición de las empresas informales es variada y en la práctica corresponde principalmente a pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas, cuyo principal problema es que no pueden alcanzar la productividad suficiente para cubrir los costos de formalización.