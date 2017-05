La inflación se desaceleró, pero el dólar en alza presiona

Dujovne dijo que el IPC sería menor a 2% y podría ser así (si el dólar no mete la cola)

Mayo viene bien pero la incertidumbre sigue ahí: para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la inflación este mes será menor al 2% y, si bien sus pronósticos suelen caracterizarse por un optimismo algo exagerado, efectivamente la última semana se presentó con una desaceleración de precios que parece darle algo de razón. Sin embargo, con el mes aún promediando, el shock brasileño está ahí latente. Si el tipo de cambio nominal sigue subiendo, ¿será otro vaticinio incumplido?

Desaceleró

Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, una de las consultoras que mejor anticipa el rumbo de los precios, le contó a El Economista que, en base a lo que viene observando a lo largo del mes, espera una inflación de 1,7% o 1,8% para mayo. Buenas razones para el optimismo de Dujovne. Si bien el mes arrancó con dos semanas “bastante intensas”, la última desaceleró bastante. Las claves principales son las desaceleraciones en los precios de las carnes, que venían con subas muy fuertes por ciertos problemas de oferta causados por las lluvias y en los lácteos, también con problemas de oferta por el caso Sancor.

“Por más que en la próxima semana no haya un registro tan bueno, esperamos que aun así esté por debajo del 2%. Se trata de sólo una semana y la verdad es que hacía tiempo que no teníamos una semana buena. Casi todos los rubros mostraron subas muy moderadas. El Hot Sale también ayudó. Pero no fue sólo el Hot Sale y, de hecho, si sacamos su efecto sigue siendo baja la inflación semanal. Fue un buen registro, sin duda”, comentó Zelpo.

Nubarrones enfrente

El mes no está cerrado y algunos nubarrones (que no necesariamente significan lluvia) aparecen en el frente. El efecto Brasil y su shock están provocando una huida hacia el dólar que ya llevó al billete en el segmento minorista a $16,40. El economista de CESUR, Amílcar Collante, considera que con semejante dato no se puede tener certezas sobre el IPC de mayo.

“Si el dólar se mueve 5% o 6% como pasó con el Brexit y con el efecto Trump, esta vez puede haber traslado a precios. La inflación venía acelerando y le sumás el shock externo. Hay que ver cómo se conjugan, pero falta una semana para cerrar el mes y esto le pone un condimento al tema inflación. No creo que esté garantizado lo de menos de 2%”, dijo a El Economista.

Oráculo

Dujovne Las proyecciones de Dujovne siempre generan ruido. Sucedió cuando dijo, justo 24 horas antes de la publicación del Indec de los datos de actividad del cuarto trimestre de 2016, que el PIB había crecido al 3,5% anualizado, lo que le permitía ponerse a tono con la meta del Gobierno. Apenas un día más tarde los datos oficiales reflejaban una variación de 2%, bastante por debajo del mentado objetivo.

Esta vez el ruido fue doble. El ministro dijo: “En 2017 vamos a tener una tasa de inflación que va a ser probablemente la mitad de la que tuvimos en 2016. Vamos a crecer cerca del 3%, un poco más tal vez, cuando el año pasado tuvimos una recesión de 2%. Pensamos que en mayo vamos a estar por debajo del 2% y que la tasa de inflación va a seguir bajando”.

Es decir, por un lado, despacito y en susurros, se bajó de la meta de crecimiento de 3,5% y de la inflación de 12-17% y por otro se la jugó con mucha fe a una desaceleración mayor a la que se esperaba para mayo, tras el 2,6% de abril. Todo parece indicar que los datos amparan semejante lectura, aunque el tipo de cambio le pone pimienta.