La industria metalúrgica bajó 5% en el año

La producción metalúrgica se contrajo 4,9% en marzo, en comparación al mismo mes del año anterior, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicas de la República Argentina (Adimra), la cámara sectorial más importante y que agrupa a todos los segmentos de la actividad, desde los fundidores, pasando por los fabricantes de productos de metal, autopartes, maquinaria agrícola y bienes de capital. Analizando el desempeño de los primeros tres meses del año, la caída se ubica en el 5% frente al mismo mes del año anterior, destaca la cámara sectorial.

Esto se da en un contexto en el que la utilización de la capacidad instalada (UCI) del 50,5%, que representa una contracción del 6% interanual en marzo, y de 4,6% en lo que va de este año. Hay que advertir, sin embargo, que si bien ese 50,5% es uno de los indicadores más bajos de los últimos quince meses, no obstante, muestra un interesante repunte tras la baja utilización de la capacidad de producción observada en enero y febrero de este año.

Al interior de la cadena de valor de la industria metalúrgica es posible ver distintos comportamientos, según el rubro de que se trate. Por ejemplo, mientras maquinaria agrícola se disparó 12% en marzo, año contra año, el sector de autopartes avanzó 6%. Por debajo del promedio de la actividad estuvieron equipos y aparatos eléctricos (-17%), bienes de capital (-16%) y fundición (-10%), en tanto que equipos médicos (-5%) y productos de metal (-4%) fueron los subsectores con menor caída. Pese a ello en el primer trimestre hubo una recuperación de las exportaciones metalúrgicas (US$ 585 millones) del 12% interanual, mientras que las importaciones (US$ 5.190 millones) aumentaron 1,6%. Así, el déficit comercial sectorial acumula en el primer trimestre US$ 4.605 millones.

Perspectivas negativas

Casi 40% de empresas facturaron menos, frente a marzo de 2016, mientras que un tercio logró aumentar sus ingresos por ventas en hasta 20%. Como no podía ser de otro modo en este contexto, el desempeño de la actividad en los primeros meses del año se tradujo en menor dinamismo en el mercado de trabajo sectorial. “El nivel de empleo se redujo en marzo -3,5% interanual, acumulando en el año una caída de -2,9% en relación al mismo período del año anterior”, consigna el informe de Adimra.

En la consulta con empresarios del sector, más de la mitad reconoció que redujo su plantel de trabajadores en comparación con marzo de 2016, en tanto que sólo uno de cada cinco (20%) dijo haberla incrementado. También se advierte un claro descenso en la cantidad de horas extras, “afirmando una tendencia iniciada en los últimos años”, recuerda Adimra.

Las proyecciones para los próximos meses tampoco son alentadoras. En cuanto a las expectativas de producción para el trimestre móvil abril-junio “disminuyó el porcentaje de empresarios con una mirada optimista, mientras que se mantuvo casi constante el número de pesimistas”, explica la entidad. En ese sentido, se observa que “alrededor del 27% de los empresarios del sector indicaron que prevén una disminución en su producción, mientras que un 40% indicó que espera cambios positivos para los próximos meses”, 7% menos que en el cuarto trimestre de 2016.