La favorita del Círculo Rojo

“Estamos a su lado”, “estamos para apoyarla”, “usted llega a la gente”, “no es altisonante”, “tenemos una gran confianza en usted”, “es transparente” y “es aquí como es allá”. Y la lista de elogios podría continuar. Adrián Werthein no retaceó elogios para María Eugenia Vidal.

Y tampoco sus colegas con que conversó El Economista. Pasó lo mismo hace algunas semanas en Bariloche en un encuentro organizado por IRSA, donde “dejó obnubilados a los empresarios”, según dijeron los presentes.

¿Por qué quieren tanto a Vidal los hombres de negocios? “No tiene los vicios de Mauricio, que la sociedad no le va a perdonar”, dijo uno en off the record. “Es de barrio y tiene más calle”, agregó otro. “Es un espectáculo”, decía otro. “Es la esperanza argentina”, se ilusionada uno.

Para el empresariado, Vidal es una dirigente fuerte, con sensibilidad social, que piensa en el largo plazo y sabe lo que es la restricción presupuestaria, y configura, acaso, el ideal del dirigente que aspiran para la Argentina del Siglo XXI. ¿Vidal 2019? “Obvio”, dice un empresario.