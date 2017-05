La compra de empresas no entusiasma (todavía)

La actividad de fusiones y adquisiciones (F&A) no logra despegar todavía en el mercado local. En el primer trimestre del año, se concretaron seis operaciones que sumaron US$ 350 millones, según el último informe de FIRST Corporate Finance Advisors. La cantidad de acuerdos se mantuvo estable, aunque el monto fue 70% menor a los más de US$ 1.200 millones del mismo período del año.

Miguel Arrigoni (foto), CEO de la consultora, señala en el informe que más allá de que la reactivación de las compras es lenta, la actividad de F&A en Argentina es más dinámica en la comparación con años anteriores. “En la medida en que los cambios impulsados por el Gobierno a nivel de política económica y regulación se consoliden, traerá mayor confianza a los inversores de este tipo de operaciones, que en general buscan mayor estabilidad cambiara y macroeconómica a mediano y largo plazo”, asegura el ejecutivo.

El 67% de las transacciones que se registraron en el mercado argentino tuvieron como protagonistas a empresas locales. Con 33% de operaciones cross-border (intervinieron empresas internacionales) se destacó la intervención de inversores que no pertenecieron a América Latina. También se notó una mayor participación de los fondos de inversión que empiezan a poner sus ojos en oportunidades locales. El sector más dinámico fue energía, con la mitad de las operaciones. Le siguieron consumo y medios. Asimismo, durante el período, se anunciaron otras seis operaciones que aún no fueron concretadas, por un valor de US$ 137 millones.

La lentitud de la llegada de nuevas inversiones se enmarca un contexto regional poco favorable: América Latina en general está presentando niveles de actividad por debajo de promedios históricos, con un volumen de US$ 16.000 millones en el primer trimestre. Esta cifra, 14% inferior a la del mismo período del año anterior, muestra que la incertidumbre en los mercados de Brasil y recientemente México, habrían afectado la confianza de los compradores en Latinoamérica.

De todas maneras, en concordancia con la tendencia de los últimos años, Brasil ha sido el jugador más relevante de la región, absorbiendo el 90% del monto invertido. La mayoría de los deals se ubicaron entre US$ 100 millones y US$ 500 millones.

Principales operaciones locales

En febrero, el Grupo Santander, dueño del local banco Santander Río, adquirió el negocio de la banca minorista del Citibank en Argentina, lo que representa 25% de las actividades del banco americano en el país. El Citi viene llevando adelante hace tiempo una política de desinversión en la región. La operación incluye más de 500.000 clientes, 70 sucursales y 2.000 empleados en el país. El monto exacto de la operación no fue revelado.

Desarrolladora Energética, liderada por Rogelio Pagano, adquirió a las distribuidoras eléctricas EDELAP y EDEA por US$ 260 millones. Esta empresa había comprado a fines de 2016 a las distribuidoras eléctricas EDEN, EDES y EDESA. Con esta incorporación, suma 350.000 nuevos usuarios en La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio y otros 524.000 nuevos clientes en el sureste de la provincia de Buenos Aires.

El fondo de Private Equity L Catterton adquirió un porcentaje de participación en la marca de indumentaria nacional Rapsodia. Este fondo se asoció con el Grupo de De Narváez con el fin de expandir las operaciones de la marca. El plan de crecimiento comprende tanto la apertura de nuevos locales como el diseño de nuevas líneas de productos. Actualmente, Rapsodia cuenta con 90 puntos de venta distribuidos entre Argentina, Chile, Paraguay y México.