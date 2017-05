La Bolsa se reconvierte: quiere pasar de kiosco a shopping

Esta semana, a punto de cumplir 163 años, la vieja estructura bursátil argentina tratará de realizar la difícil transformación de kiosco a shopping. Las principales instituciones vinculadas a la negociación con títulos (acciones y bonos) se reúnen en una estructura que se llamará BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), e intentarán atraer a los inversores para que operen en Buenos Aires, una plaza bursátil que llegó tener algún brillo hace cincuenta años, pero que luego se opacó.

En la década del ´60, en tiempos de la presidencia de Arturo Frondizi, el mercado bursátil argentino supo tener más de 250 empresas que se financiaban emitiendo acciones, con negocios florecientes que se hacían rueda tras rueda. Hoy, en cambio, en cuanto a cantidad de empresas listadas, Argentina está séptima en el ranking de mercados de habla hispana. Solo por citar un par de ejemplos, Brasil tiene 249 compañías, Chile 298, Perú 261. ¿Cuántas tiene Argentina? sólo 99.

Es tan pobre la forma de financiarse que tienen las empresas vía emisión de acciones que en cuanto a capitalización bursátil (es decir el precio por acción multiplicado por el número de acciones en circulación de empresas de capital abierto) la Argentina entra octava en el ranking regional. San Pablo tiene una capitalización bursátil de US$ 833.725 millones, Chile US$ 218.244 millones, Perú US$ 84.000 millones y Argentina apenas US$ 71.313 millones.

De ese modo, en lo que va de este año el mercado bursátil porteño viene operando diariamente un promedio de $ 385 millones o US$ 24,9 millones, lo que da un promedio mensual de unos US$ 550 millones. Con eso, en el ranking latinoamericano también estamos en el séptimo lugar en cuanto a volumen operado: San Pablo tiene negocios por US$ 60.600 millones, Chile por US$ 2.300 millones, Lima por US$ 1.300 millones. Todos muy por encima de Buenos Aires.

Muchos analistas dicen que por desconfianza solo el 1% de los argentinos opera con acciones. Sin embargo, esa cifra es un tanto mentirosa, ya que negocios con papeles argentinos hay muchos, solo que no se realizan en Buenos Aires: el 90% del volumen del mercado de capitales argentino se opera en Nueva York.

¿Por qué sucede eso? Simple: por los costos, las comisiones y los impuestos que se pagan. Los inversores quieren cuidar su dinero, muchas veces eligen la compra de papeles público o privados y para colocar su capital en el mercado local cobran peajes altísimos: en Nueva York hay comisiones mucho más bajas, el costo afuera significa el 10% de lo que se paga en este mercado. Y, frente a eso, en vez de operar en Buenos Aires obviamente lo hacen vía electrónica en Wall Street. La distancia no es grande, está a un clic del ratón.

Un nuevo marco

Frente a eso, intentando traer al rebaño de inversores a casa, los responsables de la organización bursátil acaban de realizar la fundación de una nueva bolsa denominada Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).

ByMA nace de la escisión del Mercado de Valores (Merval). El 60% de su capital social estará en manos de los agentes de bolsa que conforman hoy el Merval y el otro 40%, será propiedad de la Bolsa (que luego deberá desinvertir el 20% por una cuestión reglamentaria). La entidad, a su vez poseerá el 20% de las acciones del Mercado Argentino de Valores (MAV), que está especialmente dedicado a las Pymes, y el 100% de la Caja de Valores, el agente de custodia del sistema bursátil.

¿Cómo enfrenta la Bolsa esta transformación? El jueves pasado se realizó la elección para definir las conducciones. Y otra vez hubo lista única: Adelmo Gabbi reelegido como Presidente. Y la nómina se completa con nombres como Eduardo Santamarina (Agente de Bolsa y legislador porteño por el PRO), Marcelo Mindlin (titular de Pampa Energía), Adrián Werthein (del grupo que lleva su apellido), Jorge Brito (dueño de Banco Macro), Elvio Colombo (presidente de Colombo y Magliano consignatarios de hacienda), Enrique Mantilla (titular de la Cámara de Exportadores de la Argentina) y Alberto Manuel García Lema (reconocido abogado constitucionalista).

O sea, con los mismos conductores de los últimos años, la renovada organización bursátil intentará incorporar los criterios tecnológicos y normativos que vienen utilizándose en los mercados de los países desarrollados. La plataforma BYMA que viene a reemplazar al MerVal se denomina Millenium y utiliza el mismo software de negociación que se usa en la Bolsa de Londres. Este nuevo sistema permite procesar unas 700 órdenes por segundo, cuando el actual hace solo 7.

Este salto, al menos en la teoría, permitiría con el paso del tiempo reducir comisiones y daría lugar a los agentes de Bolsa para que puedan hacer uso de nuevas técnicas de negociación como los algoritmos de trading.

En el nuevo mercado (que saldrá con un patrimonio de $ 3.000 millones para iniciar las actividades bursátiles) cotizarán únicamente compañías con altos estándares de gobierno corporativo que deberán cumplir con una serie de requisitos: tendrán que tener un mínimo del 25% de su capital flotando en el mercado, al menos un cuarto de sus acciones deberán estar en manos de personas físicas o inversores no institucionales, deberán aplicar las normas contables NIIF y no podrán tener acciones preferidas, entre otros requerimientos.

En los hechos, el ByMA ya está funcionando y sólo le falta listarse para quedar a las órdenes de los inversores. Este jueves a las 18.30 se realizará la conferencia de apertura explicando cómo será el funcionamiento del nuevo mercado. La presentación será organizada por la Comisión de Mercado de Capitales en Viamonte 1549,sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Ya están aceitando todas las operaciones para que en el debut real no haya fallas ni demoras en cuanto a liquidaciones y compensaciones. Supuestamente a mediados de mayo se realizará el lanzamiento oficial, en un traspaso que ya se hizo en mercados como Brasil, México y Colombia.

Frente a esta interesante iniciativa, consultamos a algunos operadores para conocer cómo ven el lanzamiento.

Todos dicen que el BYMA unifica todas las Bolsas del país. ¿Qué Bolsas?

Marcelo Trovato: Unifica las Bolsas de Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata y Corrientes, entre otras. En realidad Bolsas y Mercados es una apuesta al futuro. Al confluir todas las Bolsas del país se va a incrementar el espectro de negocios. Sumemos que estamos a un paso de ser emergente y los mercados de Brasil e Indonesia ya han adquirido acciones del Merval para contar con mayor participación, suscribir parece más que una apuesta, es una alternativa de rentabilidad segura pensando en el largo plazo.

Guido Macchi: La unificación a mi entender es la simplificación y mejoramiento del sistema bursátil. El BYMA queda compuesto por lo que era el Merval (quedando afuera el Banco de Valores y el Instituto Argentino del Mercado de Capitales) y Caja de Valores (que aportaron 50% el Merval y 50% la Bolsa ). No es que unifica todas las bolsas, sino que se hacen acuerdos con el resto de las Bolsas para que sean una sola pantalla. Dentro de los beneficios en los costos es la eliminación del impuesto y derecho de bolsa.

Director de BYMA (en off por cuestiones reglamentarias): BYMA ha nacido para protagonizar un mayor crecimiento tanto en volúmenes como en especies operadas, pero claro, la macro debe acompañar. Ha despertado gran interés de fondos del exterior, quienes han adquiridos acciones del ex Merval para participar activamente. Al respecto no hay que olvidar que falta la sanción de la reforma de la ley de Mercado de Capitales, para luego reglamentar nuevas operatorias.

En la práctica, para un inversor común, ¿qué diferencia hay entre la Bolsa actual y el BYMA?

Marcelo Trovato: En principio no hay diferencia. Pero habrá nuevos instrumentos y nuevos mercados de futuros en commodities.

Vicente Gammella: En la Bolsa actual hay un determinado volumen de operaciones diarias, ahora aumentando por el eventual cambio de mercado de frontera a emergente. En el caso del BYMA, al agregarse otras Bolsas, habrá mayor fluidez en varios papeles y se podrá entrar y salir con más facilidad ya que se mezclarán jugadores de otras Bolsas.

Diego Martínes Burzaco: En términos de la operatoria diaria ninguna, pero en cuanto se profundice la integración habrá nuevos productos para negociar.

¿Habrá modificaciones en el spread de precios o en las comisiones?

Trovato: No

Martínes Burzaco: Nada cambia. Habrá mas jugadores en la inermediación y eso puede hacer que las comisiones bajen. Es todo muy normal incipiente.

¿Habrá alguna modificación tributaria?

Trovato: La ley Tributaria tendrá el mismo alcance que en la actualidad sobre personas físicas y juridicas

Martínez Burzaco: Ninguna por el momento.

¿Cuál será el valor de la accion del ByMA?

Varios operadores en off: Sigue sonando mucho el valor $ 70 como expectativa de apertura. Quienes no apuestan a esta Acción se basan en que si se sanciona la reforma a la Ley de Mercados de Capitales, hay un punto que permitiría el funcionamiento de otras Cámaras Compensadoras. Esto quitaría algo de facturación a la Caja de Valores, que es el principal activo del BYMA. Veremos. Hay distintas opiniones respecto de cuál debería ser su valor, lo cual se sabrá como verdad muy pronto cuando comience a operarse. Tiene activos muy importantes como por ejemplo el Banco de Valores. Algo que resultó muy interesante es que la Bolsa de Comercio ofreció parte de estas Acciones para que puedan ser suscritas por empleados de la Bolsa y socios de la Institución. Cada uno de estos pudo comprar 2,052 acciones a un valor de $ 56. Ahora se integró sólo el 5% y el saldo dentro de 10 meses. Mientras tanto las acciones quedan prendadas. Los más optimistas esperan un valor en la apertura de entre $ 70 y $ 100. Todo esto debió hacerse como consecuencia de la Nueva Ley de Mercados de Capitales, que impedía que el sistema siguiera funcionando como lo hacía hasta ahora. Creo que va a haber mucho interés en este Papel.

Gammella: Yo compré las 2.052 acciones de ByMA abonando el 5% de aforo y cuando cobre un par de dividendos antes de fin de año las pagaré definitivamente y levantaré la prenda. Con esto estoy dando a entender que me parece que puede ser un muy buen negocio. Algunos me han dicho que saldrá a cotizar a un precio bastante superior a los $56,25 que nos vendieron a los socios de la Bolsa. En mi caso soy vitalicio pero es el mismo precio para todos.