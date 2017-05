La banca pública compró US$ 150 M, como mínimo

La mesa de dinero del BCRA se hizo de US$ 500 M a razón de US$ 100 M por día en las últimas ruedas

Nada parece detener el nuevo escenario cambiario en Argentina. El BCRA envía a las tres entidades públicas, Nación, Provincia y Ciudad, a que hagan la “tarea sucia” que él no quiere hacer en forma directa. El tridente oficial (son ahora todos del mismo color político) intervino ayer en el mercado de cambios comprando alrededor de US$ 150 millones para impulsar al dólar.

El BCRA no compra dólares en forma directa y sólo termina adquiriendo una parte de lo que suman los bancos públicos. La explicación que deslizan es que así “no alteran el mercado cambiario”. Algo que igualmente sucede ya que mandan a la tropa oficial a intervenir en la plaza para sumar demanda. Así las cosas, en las última cinco ruedas, la mesa de dinero del Central comandada por Agustín Collazo se hizo de US$ 500 millones a razón de US$ 100 millones por día.

Se acabó el purismo en el BCRA y con ello, la libre flotación del tipo de cambio. Mercado intervenido como solía hacer Redrado. — Leandro Gabin (@LeandroGabin) 9 de mayo de 2017

El cálculo que cuánto está levantando los bancos públicos es algo más artesanal. Según estimaciones que sobrevuelan entre los bancos de la city porteña, desde el miércoles pasado -cuando empezó esta nueva tendencia a intervenir en la plaza- hasta ayer, en conjunto el Nación, Ciudad y Provincia se llevaron cerca de US$ 750 millones. De los cuales, “netos” luego de haberle vendido la mayor parte a Federico Sturzenegger, les quedaron US$ 250 millones “propios” para sus carteras.

“Desde diciembre del año anterior que el volumen negociado en el segmento de contado no superaba los US$ 800 millones para un día de operaciones”, destacó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios. Esto viene en alusión de que hubo un récord para este año en monto de operaciones, no sólo porque en el spot se hicieron US$ 843,6 millones sino que en futuros del MAE se negociaron US$ 91 millones (cuando se venía haciendo menos de la mitad de ese monto).

Así, el dólar mayorista que operan bancos y grandes empresas tuvo una jornada de extrema volatilidad, al cerrar a $ 15,525 para la venta, cinco centavos y medio arriba del final del lunes. Pero se en la rueda se vieron máximos en $ 15,61 y mínimos en $ 15,48, marcando el claro vaivén del mercado. “Los bancos públicos pagaron hasta las 14.15hs aproximadamente. Pero después se corrieron y el spot se derrumbó. Hubo, además, mucha liquidación de los exportadores. Si bien no es oficial, se calcula que compraron no menos de US$ 150 millones”, agregó el jefe de una mesa bancaria a El Economista, confirmando la fuerte presencia oficial vía el tridente oficial.

En el segmento minorista, no obstante, el precio de la divisa estadounidense se ubicó en promedio en los $ 15,84, frente a los $ 15,70 del cierre anterior, según el habitual relevamiento que efectúa el BCRA entre las diversas entidades del microcentro porteño. Y desde el viernes pasado, en tan sólo dos ruedas seguidas, el tipo de cambio al público escaló 19 centavos.

Según Econviews, hoy el peso multilateral está 16% más apreciado que el día posterior a la salida del “cepo”. Este es el principal argumento que utilizan quienes apuntan al “creciente atraso cambiario”, sobre todo cuando la comparación es con monedas “extra-regionales”, que representan el 60% del comercio argentino, como el dólar, el euro o el yuan chino, entre otros.

Pero, señala la consultora, actualmente el peso multilateral está 14% más depreciado que el día anterior a la salida del “cepo” a fines de 2015. Si la comparación es contra todo el promedio del año 2015, hoy el peso se encuentra en niveles similares. No obstante, el tipo de cambio “efectivo” para el exportador es aún más “competitivo”, dependiendo del sector, no solo por la eliminación de retenciones a las exportaciones, sino también por el reciente aumento de los reintegros a las exportaciones industriales.