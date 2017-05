“La apertura ya no va a depender de la voluntad de un funcionario”

En el contexto del lanzamiento del Indice de Calidad Institucional 2017 de la Fundación Libertad y Progreso, el secretario de Comercio, Miguel Braun, expresó que el Gobierno está enfocado en mejorar la inserción del país en el mundo y generar el contexto y las reglas adecuadas para que las empresas y las personas se desarrollen y crezcan.

“Nuestro trabajo como Gobierno es marcar la cancha, poniendo las reglas, haciendo obras de infraestructura que no se hacían desde hace décadas, generando un marco de más apertura y un contexto más sólido para que vengan las inversiones, y para que las empresas y las personas prosperen. Pero no es trabajo del Gobierno decir quién es competitivo y quién no, sólo generar el contexto adecuado para que todos puedan trabajar”, destacó Braun, que participó de la presentación del Indice junto a Martín Krause, autor de la medición; Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso y el periodista Ricardo Bindi, de Agrositio.

“Argentina tiene que ir al círculo virtuoso del mundo desarrollado, a competir con los mejores del mundo. Ningún equipo, empresa o país mejora si se encierra sobre sí mismo. Pero para eso hay que mejorar nuestra calidad institucional y también mejorar la inserción en el mundo, y eso es a lo que apuntamos con este Gobierno”, explicó Braun.

Desde la óptica de “Mike”, como se lo conoce, la posición del Presidente es trabajar con pasos firmes hacia la inserción en el mundo. “Pero para eso tenemos que tener una Argentina sin inflación y con instituciones sólidas y creíbles. Eso no se puede hacer de golpe. No hay registro de un cambio institucional drástico en el mundo. El camino que estamos haciendo es gradual, pero lo más rápido que se puede”, explicó Braun.

Según el funcionario, Argentina está en una bisagra. “Venimos de un pasado de pésima calidad institucional, un empresariado y una clase dirigente con una visión cortoplacista, un país con una volatilidad altísima en el tipo de cambio. Mientras, el mundo cambió y el paradigma de ‘vivir con lo nuestro’ ya no corre más. Entonces tenemos la oportunidad como Gobierno y sociedad de hacer un nuevo camino. Pero para eso tenemos que pensarnos como una Argentina con alta calidad institucional, con empleo y oportunidades para todos, y abierta al cambio tecnológico que se viene”, dijo.

Competitividad

Seguidamente, Bindi consultó a Braun sobre los tan debatidos problemas de competitividad del país y el famoso “costo argentino”.

“Hay varios niveles de falta de competitividad. Un primer nivel de competitividad que afecta a todos, como la volatilidad y la inflación, cosas que estamos atacando para llegar a 2019 con las cuentas ordenadas e inflación de un dígito. Después hay otros factores que nos restan competitividad, como los altos impuestos, la enorme burocracia para exportar, la falta de financiamiento para los emprendedores, la falta de infraestructura y finalmente están los problemas de cada sector, como la falta de tecnología o capacitación”, dijo Braun. “De lo que sí estamos seguros es que no hay tal cosa como un sector inviable y lo que hay son actividades inviables, pero en cada sector hay un eslabón en el que podemos ser híper competitivos. Argentina tiene mucho potencial para desarrollar”, dijo.

Según Braun, el Gobierno va a trabajar en mejorar las reglas y el contexto. “Pero no es trabajo del Gobierno decir quién es competitivo y quién no, sino generar el contexto adecuado para que todos puedan trabajar. Y eso tiene que ver con la calidad institucional. En los acuerdos con bloques, por ejemplo con la UE, estamos trabajando desde que empezamos para una reducción arancelaria de acá a 15 años, y los empresarios deberán trabajar con ese panorama a futuro. Pero lo positivo, y vinculado a la calidad institucional como comentaba, es que estamos generando un marco de trabajo a 15 o 20 años, con un marco institucional. La apertura ya no va a depende más de la voluntad de un funcionario como fue en el pasado. Va a ser permanente”, señaló.

Según Braun, la Argentina tiene sectores hipercompetitivos como el agro, la metalmecánica, la minería, las energías renovables y sectores industriales con alto valor agregado. Pero hay muchas oportunidades en las actividades industriales, como los servicios de posventa. “Hay una empresa argentina de ascensores que compite con las grandes del mundo en Latinoamérica porque tiene un excelente servicio de posventa y ahí podemos hacer la diferencia”, dijo.

“Además para insertarnos en el mundo tenemos que mejorar la calidad educativa, todos nuestros hijos tienen que tener las mismas oportunidades y estar listos para los cambios que se vienen”, acotó. “Estamos todos en un mismo barco. Podemos vender entre los mismos pasajeros del barco o a toda la flota del océano. Pero para que los empresarios apuesten e inviertan tenemos que convencerlos que estamos haciendo un portaviones, y en eso estamos en el Gobierno. Generando las condiciones para que todos puedan desarrollar su negocio y para que todos tengan empleo”, finalizó.