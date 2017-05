Jubilaciones sin Ganancias

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional que los jubilados y pensionados paguen impuesto a las Ganancias. Los jueces Nora Dorado y Luis Herrero consideraron que la jubilación no es ganancia, no es una retribución por una actividad, no es una renta ni un beneficio, sino un ingreso financiado por los aportes efectuados durante la etapa activa. El pronunciamiento judicial se produjo a partir de un caso en el que al jubilado le descontaron ese tributo cuando cobró una sentencia de reajuste de haberes.

En su argumentación Dorado sostuvo que hay que “proteger la cuantía de los haberes previsionales de cualquier quita o disminución que resulte confiscatoria”, remitiéndose a un pronunciamiento de la Cámara Federal de Paraná en el que se señala que “el beneficio jubilatorio no es ganancia en los términos de la ley tributaria, sino un débito social que se cumple reintegrando aportes efectuados al sistema previsional. En consecuencia, al considerar la jubilación como un reintegro o débito social, aplicar el impuesto sobre los aportes efectuados en vida activa y repetir la tributación sobre los mismos aportes al devolverlos en forma de beneficio previsional, produce agravio”.

De esta manera el fallo de Cámara declaró inconstitucional el articulo 79 inciso c de la ley 20.628 de impuesto a las Ganancias y el articulo 115 de la ley 24.241 de jubilaciones, que dicen que las jubilaciones y pensiones están alcanzadas al impuesto a las ganancias.

Si bien este año se elevó a seis haberes mínimos el mínimo no imponible para las jubilaciones y pensiones ($ 38.364) se estima que más de 300.000 jubilados y pensionados del sistema nacional, provincial y municipal están afectados por ese impuesto.