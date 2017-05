Irresponsabilidad fiscal

Siguiendo con lo publicado en una entrega anterior –intitulada “Instituciones, gasto y riqueza”, incluido en la edición del 23 de enero de El Economista– en esta oportunidad me dedicaré a la tarea de analizar someramente la responsabilidad de los entes gubernamentales en la administración de los ingresos públicos.

En tal sentido, en la publicación mencionada se hizo referencia a que “sólo la necesidad, el rigor, nos haría mejores administradores hasta tanto y en cuanto no contásemos con instituciones sólidas”, lo cual hace sentido con el dictado de la Ley 25.917, que establece el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

La misma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2004, entrando en vigencia el 1º de enero de 2005, y no hace sino recoger el aprendizaje que la debacle de fines de 2001 nos había legado. Es decir, el grave estado, no solo de las cuentas públicas sino también de la actividad privada, hizo patente la necesidad de crear un régimen de responsabilidad fiscal para que lo acontecido –desafortunadamente de manera crónica– no se repitiese.

Básicamente, la norma en cuestión establece ciertos parámetros macroeconómicos y fiscales que deben ser respetados tanto por la Administración Nacional como por las administraciones provinciales y municipales. Renglón aparte, esta norma merece dos consideraciones, con suficiente entidad como para ser objeto de otro artículo.

En primer lugar, el alto grado de dominación que tiene el Gobierno sobre el resto de las provincias –y municipios naturalmente– o, dicho de otro modo, la gran dependencia de todas las jurisdicciones provinciales y municipales respecto del Gobierno.

En segundo lugar, que es interesante observar –se puntualizará más adelante en este artículo– cómo especialmente la normativa fiscal, la cual determina básicamente las fuentes de ingresos y el límite a los gastos de los entes públicos –y la consecuente carga tributaria que recaerá sobre los hombros de los contribuyentes a fin de poder financiarla–, sufre constantemente un sinnúmero de modificaciones, todo ello a fin de poder acomodarse a las necesidades fiscales de los gobiernos de turno.

Un recorrido

Volviendo a lo anterior, ¿qué nos dicen los doce años de historia que tiene la ley? Como comentáramos previamente, su génesis la marcó la depresión socioeconómica del 2001 y en ese sentido es lógico que nuestros gobernantes, aún conmovidos por tales acontecimientos, hubiesen acometido en su momento los esfuerzos correspondientes a fin de dar efectivo cumplimiento a la norma, amén de encontrarse paralelamente bajo un escrutinio mucho más estricto por parte de la sociedad civil. Recuérdese que eran épocas del “que se vayan todos” y de reclamos por más seguridad, encabezadas por el Juan C. Blumberg. No obstante, las ansias de justicia de los argentinos se vieron paulatinamente adormecidas por el bálsamo de la recuperación económica –impulsada por el boom de los commodities y la devaluación de la moneda propiciada por el Gobierno de Eduardo Duhalde–, y entonces así como la prosperidad aleja las preocupaciones de quien la goza, la misma también relaja a quien debe desempe

ñar su correspondiente función de contralor, allanándose entonces nuevamente el camino de la irresponsabilidad a los que otrora se pretendía mantener a raya.

Yendo al cometido de este artículo, la primera anomalía ya la encontramos en el artículo 3º de la norma –si se va a incumplir, a incumplir desde el principio nomás– la cual fijaba un plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la ley (1ºde enero de 2005), para “incorporar al Presupuesto los fondos u organismos ya existentes que no consoliden en el Presupuesto General o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria (…)”. Al día de la fecha dicho requerimiento ha sido continuamente prorrogado, perdiéndose así una gran herramienta a fin de poder realizar un diagnóstico más acabado del estado de las cuentas públicas. Ahora bien, donde se encuentran las suspensiones o prórrogas normativas más trascendentes es precisamente en los capítulos II y V, los cuales corresponden a “gasto público” y “endeudamiento”.

Gasto y deuda

Respecto del capítulo gasto público encontramos dos artículos claves no suspendidos o prorrogados –10 y 14– los cuales básicamente establecen que un mayor gasto sólo podrá ser autorizado en caso de registrarse un mayor ingreso (el artículo 10 habla de que “la tasa de incremento del gasto público no podrá superar la tasa de aumento nominal del producto bruto interno” mientras que el artículo 14 refiere que “las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar una mayor recaudación”).

Ahora bien, a continuación se observa que el artículo 12, el cual fija la “prohibición de utilizar el endeudamiento del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gastos corrientes”, ha sido suspendido en su aplicación para el ejercicio fiscal 2017 conforme lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 27.341.

En ese sentido, es justo aclarar que la única fuente de financiamiento a la que hacen referencia directa los artículos 10 y 14 es la recaudación impositiva mientras que el artículo 12 prevé como fuente al endeudamiento, dejándose de lado en ambos casos a la emisión monetaria. Luego, dado que la meta del Gobierno es bajar la inflación, no hay en consecuencia necesidad de echar mano a la emisión monetaria para cubrir el correspondiente aumento del gasto público –lo cual ya se ha verificado en la realidad– razón por la cual sólo deviene entonces necesario suspender la aplicación del artículo 12 que prohíbe la aplicación del endeudamiento a gastos corrientes.

Como corolario de lo dicho anteriormente, en el capítulo correspondiente a endeudamiento se observa que el artículo 21, el cual establece que “los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios”, también ha sido suspendido en su aplicación para el ejercicio fiscal 2017.

Naturalmente, al cerrar el Gobierno el recurso a la emisión monetaria en un contexto recesivo – contexto que mantiene estancado y en retroceso a la recaudación impositiva– la única fuente alternativa que le queda a las provincias es el endeudamiento, situación la cual vemos se ha repetido en numerosas jurisdicciones –por ejemplo, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén han emitido recientemente con éxito sus correspondientes series de bonos, con una duration promedio de 10 años y una tasa promedio del 7,5% aproximadamente–.

En definitiva, lo que se trata de poner de manifiesto con este breve análisis es que, más allá del cambio de signo político del Poder Ejecutivo –tanto a nivel nacional como en varios niveles locales–, poco se ha avanzado en el cambio de las estructuras fiscales que distorsionan y asfixian la actividad y competitividad locales (como bien puede apreciarse, no hemos sido capaces siquiera de respetar las lineamientos básicos de la ley que establece el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal).

Consecuentemente, en tanto y en cuanto no haya un compromiso a nivel macro de los principales referentes políticos y económicos a fin de generar gobiernos fiscalmente responsables, difícil será que el país pueda efectivamente suplir con recaudación impositiva –con una presión impositiva razonable y no desmedida como la de hoy en día– el financiamiento que obtiene de la emisión monetaria y la deuda, financiamiento el cual no es sostenible en el largo plazo.