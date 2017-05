Inversiones por US$ 10.000 M

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, estimó que las inversiones en Vaca Muerta sumarán “entre US$ 3.500 M y US$ 4.000 M este año y ascenderán en el próximo a alrededor de US$ 10.000 M” y entre US$ 15.000 M y US$ 20.000 M en el año siguiente.

“Estamos dando algunos primeros pasos para asegurarnos que para la próxima década tendremos un montón de proyectos en preparación para satisfacer las necesidades energéticas del país”, aseguró en una entrevista con S&P Global, plataforma informativa de McGraw Hill Financial, empresa estadounidense de calificación crediticia y elaboración de análisis para los mercados financieros y de productos básicos a nivel global, a la que también pertenece la calificadora Standard & Poor’s.

El gas, primero Asimismo, Aranguren aseguró que el sector hidrocarburífero local se ajusta al actual escenario de precios del crudo. “Lo que este nuevo escenario de precios está dando a todo el sector de petróleo y gas –añadió– es la oportunidad de mejorar nuestra eficiencia para ser más competitivos, incluso a este bajo precio”. “Por supuesto, con un precio más alto hay más oportunidades, pero en este caso particular creo que el sector argentino se ajusta a este escenario de precios”, dijo.

De todos modos, reconoció que “honestamente, estamos más preocupados por los precios del gas natural que los del petróleo”. “Por supuesto estamos produciendo petróleo, pero hay que tener en cuenta que nuestra mezcla de energía está dominada por gas natural, que representa 54% de nuestra mezcla primaria”, sostuvo el ministro tras participar en el Foro Económico Japón-Argentina.