Ingresaron más de US$ 2.000 M para la bicicleta financiera

El BCRA publicará este lunes un informe clave en el que desnudará, otra vez, cómo la dolarización de los argentinos sigue a flor de piel; y continúa el apetito de los inversores extranjeros por ingresar divisas para hacer la “bicicleta financiera”. Todo esto se verá en el Informe Mensual del Mercado Unico y Libre de Cambios correspondiente a abril que verá la luz hoy. Allí, el Central expone los datos sobre compra de billetes por parte de los ahorristas, la formación de activos externos (o sea la fuga de divisas) y el ingreso de fondos de no residentes (que muestra cuánta plata entra para apostar a las altas tasas), entre otras variables.

En ese sentido, en el mercado se estima que el monto que arribó al país para hacer la bicicleta financiera superará los US$ 2.000 millones en el acumulado de los primeros cuatro meses del año. Hasta el último dato oficial, con información a marzo, ese números daba US$ 1.600 millones. Según la estadística del Central, en marzo solamente (último dato disponible), entraron US$ 737 millones. Anteriormente, en febrero ingresaron US$ 603 millones y en enero otros US$ 270 millones. Con la suba de tasas que aplicó el BCRA, llevando los pases a 26,25% y también escalando la tasa de Lebac, es indudable que los fondos del exterior siguieron llegando para hacer la “bicicleta financiera”. En el mercado creen que por lo menos US$ 500 millones entraron durante abril.

“Todo se va a conocer hoy. Pero estimamos en ese número la llegada de dólares financieros. Se vio mucho en la demanda por activos en pesos con tasas altas debido a que, otra vez, están escalando. El dólar, si bien ahora se mueve, no lo hace lo suficiente para frenar el carry trade. Los inversores de afuera no pueden creer las ganancias que se hacen con la bicicleta”, decían desde un banco de primera línea.

“Vemos a las recientes compras de reservas internacionales por parte del BCRA como instrumento que evita que el dólar perfore los 15 pesos. No vemos rebotes fuertes de la moneda extranjera. Los fundamentals se mantienen favorables a un peso fuerte (déficit fiscal financiado con fondos del exterior). Tenemos carry-trade para todo el segundo trimestre”, enfatiza Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.

Los especialistas de Econviews señalan que durante el tercer trimestre y a medida que se acerquen las elecciones, esperan mayor demanda de coberturas de los inversores con la consecuente menor fortaleza del peso. “Nuestra proyección incluye una variación mensual promedio de 40 centavos entre julio y septiembre. De este modo, la tasa de devaluación le va a ganar a la tasa en pesos y habrá que bajarse momentáneamente del carry en ese período”, vaticinan.

Con respecto a la evolución de las compras de billetes en los bancos, también se espera que haya un rebrote también desde niveles elevados. En promedio, los ahorristas se llevan US$ 2.500 millones por mes de los bancos en los últimos meses (el año pasado era de US$ 1.500 millones).

¿Qué pasó el mes pasado? Según dijeron desde las entidades financieras, hubo muchas comprar vía homebanking que dan la idea de que la dolarización lejos estuvo de deternerse. También, observando los saldos en cajas de ahorro en dólares, se ve que el ahorrista sigue privilegiando el billete verde que -indudablemente- está barato en la Argentina. Hoy el Central volverá a dejar en claro, cuando muestre los números, que la bicicleta y el dólar barato son postales de la Argentina 2017.