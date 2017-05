El Gobierno ya blanquea que la meta es inalcanzable

En Reconquista 266 ya venían abriendo el paraguas con respecto al posible incumplimiento de la meta. “Si no se cumple no pasa nada”, creen.

Por ahora es goleada, pero el dueño del club no va a cambiar de técnico porque sabe que el equipo está haciendo bien las cosas, a pesar de que no alcance. Esa es la sensación, llevada al mundo del fútbol, que hay en Casa Rosada con el tema de la inflación y las ambiciosas metas que se autoimpuso el BCRA. Lo que se decía en los pasillos, ahora –y después del pésimo dato de abril– se empieza a blanquear: el famoso objetivo de 17% de inflación es virtualmente inalcanzable. Salieron en las últimas horas funcionarios y economistas afines al oficialismo a dar las palabras de consuelo. Uno de ellos, por ejemplo, es Eduardo Levy Yeyati, director del proyecto oficial Argentina 2030. “Es menos costoso errarle a la meta de inflación que revisarla para no errarle. El camino es largo y la dirección es la correcta”, resumió ayer.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue otro de los que se ocupó de tirarle flores al BCRA. Dijo que la entidad lleva adelante una política monetaria “excelente”, y que “se preocupa y ocupa de la inflación”. En el marco de un evento de LatinFinance, el hombre encargado de conseguirle los dólares a Mauricio Macri, y primo del íntimo amigo del Presidente, dejó en claro la posición que ahora quiere transmitir el oficialismo después de la cruda realidad en materia inflacionaria.

“La inflación no es algo tan fácil de controlar como el gasto, entonces puede ser este año del 18%, 19% o 16%. Al mercado no le importa mucho eso”, enfatizó al quitarle dramatismo al incumplimiento de la meta del BCRA. Y añadió que “lo importante es que está bajando a la mitad de lo que fue el año pasado. La tendencia es claramente a la baja. No es un tema el 17%. Si es 18% está bárbaro igual. El mercado ve si se cumple la meta fiscal y, sobre la inflación, ve si va para abajo”, repitió el ministro.

Lo cierto es que en Reconquista 266 ya venían abriendo el paraguas con respecto al posible incumplimiento de la meta. “Si no se cumple no pasa nada. Lo importante es no cambiar la meta. Porque eso lo hicieron otros países como Brasil y perdieron mucha credibilidad. Nosotros no vamos a hacer eso. Todavía falta mucho pero si no llegamos, no será el fin del mundo”, admitió el vicepresidente segundo de la entidad, Demian Reidel, a un grupo de banqueros hace ya algunas semanas cuando en los pasillos oficiales ya había trascendido que la inflación de abril iba a ser alta. Hasta antes del IPC de marzo, que dio 2,4%, en el Central se mostraban optimistas. Ese número y el de abril terminó por apagar esa expectativa. En público dicen que “todavía falta y el camino es largo”, pero en la intimidad ya bajaron los brazos.

En lo discursivo, el Gobierno cerró filas para no dejar solo al BCRA. En la intimidad, muchos funcionarios del Ejecutivo venían alertando que la meta era “poco realista”. En el ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne tampoco creían que el número de Federico Sturzenegger fuera a cumplirse. De hecho, en ese Ministerio clave se trabajaba con un aumento de precios del 22% este año. Es más, Dujovne admitió que esperan un IPC de 1% mensual recién para el cuarto trimestre del año. O sea, en ese caso, la matemática ya sentencia a la meta del BCRA: se necesita un promedio de 0,9% mensual desde mayo a diciembre para lograr el objetivo.

Caputo, por caso, siempre trató de desdramatizar el tema y en su trato con inversores siempre repitió que cumplirla o no resultaba poco relevante. De hecho, siempre estuvo del lado de los que pensaba que hubiera sido más reactivante para la economía bajar el índice de precios en forma gradual. “El BCRA es casi una isla y Macri compró el argumento de que podar la inflación cueste lo que cueste le hacía bien a la economía. Va quedando demostrado que una posición no tan dura hubiera ayudado más al repunte de la actividad”, se sinceraron desde una entidad privada.

¿Era imposible lograr la meta? Según Miguel Bein, en mayo la inflación rondará el 1,5% y recién en junio habrá una reducción más notable. “Si el BCRA en vez de haber puesto la meta en 17% la hubiera puesto en 17 más cuatro puntos de incidencia de los aumentos tarifarios, estaría cumpliendo la meta”, repitió el asesor económico del ex candidato Daniel Scioli. Más allá de las consideraciones que hay en el mercado con el BCRA en caso de que no pueda cumplir con su target, hay quienes también apuntan hacia otro lado. En la city, muchos banqueros empiezan a señalar el crecimiento de la emisión de pesos como factor de la disparada inflacionaria. El economista de Estudio Alpha, Hernán del Villar, recuerda que la expansión monetaria está volando: el circulante crece 29% y el M2 trepa al 35%. O sea, los agregados monetarios crecen por encima del 30% al igual que el gasto público. En ese escenario, es complicado que la inflación baje como desea la meta oficial.

En el Gobierno ya no apuestan tanto al tema inflacionario. Al ver que está seriamente comprometida la meta, se buscará mostrar que el nivel de actividad empieza a repuntar en forma más sostenida de lo que muestran (por ahora) los números. Dujovne dice que el país lleva 8 meses de crecimiento del empleo. “Según AFIP se crearon 34.000 puestos de trabajo y marzo fue el mejor mes en materia de empleo desde 2011”, apuntó el titular de Hacienda. Y remarcó que en el segundo trimestre ya hay un buen nivel de actividad. El Ejecutivo está tratando de inclinar la cancha para que se empiecen a notar las mejoras en la economía lo antes posible.