“El Gobierno le erró al diagnóstico y al rumbo”

Entrevista a Marco Lavagna Frente Renovador

El Frente Renovador presentó semanas atrás, junto a Margarita Stolbizer, el proyecto “Bajemos los precios”, para reducir impuestos en once productos de la canasta alimentaria. La iniciativa recibió críticas desde el oficialismo por excesivo “voluntarismo”. Uno de los impulsores, el diputado Marco Lavagna, sostiene que se trata de un plan “útil para momentos particulares” pero remarca que “la responsabilidad de controlar la inflación tiene que ver con las políticas macro que debe llevar adelante el Gobierno”. En ese sentido, el hijo del exministro de Economía no le destaca ni un acierto económico a Cambiemos, lo que responde, según el legislador, “a un problema de diagnóstico sumado a una falta de rumbo claro”.

¿Cree que el Banco Central podrá cumplir con las metas de inflación?

No. Ya se venía advirtiendo sobre el optimismo de las metas fijadas por el Banco Central, en términos de inflación, y el impacto negativo que produciría el esfuerzo por cumplir esas metas. Y claramente el resultado no está siendo bueno, el dato del otro día termina de confirmar que no se va a poder cumplir. Por el otro lado diría que lo más preocupante es que van a seguir adelante con las políticas de tasa de interés que están aplicando, que no sirven para controlar la inflación e incentivan un modelo financiero peligroso.

A diferencia del 2016, se destaca en estos índices un importante aumento en productos de la canasta básica.

Ese es el dato más preocupante. Hacía adelante se puede ir llevando una inflación tranquila en torno del 1,5% o 2% pero con un componente fuerte en alimentos y bebidas. La inflación anualizada en términos de alimentos está por arriba de los promedios del nivel general.

¿Cree que alcanza con el proyecto “Bajemos los precios” para aminorar los efectos de la inflación o reincentivar el consumo?

La iniciativa apunta a cómo hacemos para generar un corte en el aumento de los precios, y eso tiene un impacto en el tema inflacionario. El problema inflacionario es macroeconómico, pero todo proceso se puede cortar con políticas micros. En ese contexto te sirve este tipo de plan, después hay que trabajar con gestiones macros, políticas fiscales, monetarias. Son proyectos útiles para momentos particulares, la responsabilidad de realmente controlar la inflación depende de políticas macro que deben ser llevadas adelante por el Gobierno.

El año pasado se aprobó una ley para reducir el IVA en productos de la canasta básica para jubilados y beneficiados con planes sociales, que aún mantiene ciertas dificultades para ser aplicada. ¿”Bajemos los precios” no cuenta con características similares?

Todo este tipo de proyectos requiere de una voluntad política para llevarlos adelante. Lo que se votó en 2016, además de algunas críticas, tuvo como principal problema que el Ejecutivo no la quiso implementar. Uno de los puntos centrales de la ley era la difusión del programa, para que los alcanzados supieran del plan. Y no hicieron absolutamente nada. Lo que buscamos con el proyecto del Frente Renovador y el GEN es que sea más automático, porque la disminución del precio se hace en el punto de venta final. Después se tiene que controlar que se cumpla, que se mide con las estadísticas del INDEC, y si los comercios o alguien de la cadena no cumple, es el Estado el que debe recomponer esa diferencia.

¿Cree que, ante un año electoral y un Congreso dividido, un proyecto de estas características pueda ser sancionado?

Si el Ejecutivo tiene voluntad de trabajar con el tema de precios debería estar abierto a discutir este tipo de propuestas. Claramente la metodología que están utilizando está fracasando. No está dando resultados, el Gobierno debe buscar algo distinto. El oficialismo supone que la gente todavía puede esperar la famosa reactivación. Pero hay mucha gente ya no puede esperar.

¿Destaca algún resultado económico que el Gobierno pueda usar como bandera en las próximas elecciones?

No. En todo proceso siempre hay cosas positivas, pero en términos políticos para mostrar y hacer campaña sobre eso, no tiene resultados. Ese es el problema del Gobierno, que no puede mostrar resultados que la gente perciba.

¿A qué se debe y hay que esperar la reactivación o mantienen políticas económicas erradas?

Creo que hay un problema de diagnóstico sumado a una falta de rumbo claro. No le veo a Cambiemos un rumbo, un plan o un programa claro para salir. Desde ya que algunos sectores van a estar mejor, pero no veo que el Gobierno tenga en claro como lograr una mejora real de toda la economía.

Yendo a otro tema. ¿La incorporación de Stolbizer desperonizó al Frente Renovador?

El espacio de Massa, pese a que siempre tuvo una incidencia importante de sectores cercanos al peronismo, fue desde su inicio la unión de diversas fuerzas. Lo que se está haciendo es ampliar el frente, luego de un año de trabajo parlamentario y ahora con programas más concretos.

¿Existe el riesgo de que Massa sufra la baja de importantes figuras, como sucedió en 2015?

Ya se alejó Alberto Fernández, se habla de Héctor Daer, Felipe Solá. Siempre está la posibilidad de que se vaya un dirigente, como sucede en todos los espacios. La clave es dedicarnos a la construcción de una alternativa. En algún momento cuando sufrimos bajas grandes era porque nos desenfocamos del eje y nos mezclamos en la rosca de la política. Vamos a seguir trabajando en generar propuestas.

¿Por dónde va a pasar la construcción del Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires, en la que hay espacios bien marcados?

En lo mismo que venimos trabajando. En un escenario que no es fácil y que nos va a llevar tiempo. Vamos a trabajar con otros frentes, con el GEN y distintos espacios que ya formaban parte del FR. Es un proceso que va a llevar tiempo y lo iremos consolidando a lo largo de los años, con el objetivo de construir una alternativa sólida para el 2019, pero para eso tenemos que pasar el 2017.

¿Cree que no hay mucho lugar para jugar?

Hay espacio, pero no es sencillo.