“El Gobierno deberá hacer reformas luego de las elecciones”

Entrevista a Gustavo Cañonero Partner y director de SBS Group

El Economista dialogó con Gustavo Cañonero, ex Deutsche Bank y actual partner y director de SBS Group, sobre la coyuntura y el escenario luego de las elecciones.

¿Se viene el veranito o Brasil y el dólar meten la cola? El Gobierno se ilusiona con que vendrán los mejores números de inflación y crecimiento, y justo antes de las elecciones…

Coincido con esa visión. Va ganando estabilidad en el tema inflacionario luego del shock del nuevo ajuste de precios relativos del primer trimestre, los salarios le empiezan a ganar a la inflación y el sector público sostiene su demanda (jubilaciones, infraestructura, transferencias y demás). Con eso deberías tirar un poco más, además del empuje de los sectores como el agro y la energía. Veo un mejor fin de año y lo de Brasil no preocupa tanto: todo el mundo se está habituando a la incertidumbre política allí y no creo que haya un sacudón en la economía real, aun con un cambio de Gobierno. Se seguirán recuperando, aunque lentamente.

Varios creen que el Gobierno debería ir más rápido con el ajuste luego de octubre. ¿Usted qué cree que va a hacer? Desde la Casa Rosada dicen que seguirán siendo gradualistas…

Hay un espacio que el Gobierno tiene que ocupar para darle una perspectiva de sustentabilidad a su proceso. Debe mejorar el uso de los recursos públicos, aun sin sacrificar la inversión en infraestructura y mejorar las señales económicas que da al sector privado. Es inevitable. Puede estar acompañado por gradualismo, pero no me imagino un 2018 en el que no haya más claridad sobre una reforma impositiva, una reforma que ataque el componente joven del mercado laboral y alguna discusión sobre el sistema previsional. Veo algo por ese lado, aunque no un fuerte ajuste del gasto. Deben afinar el lápiz.

Son todos temas que, más o menos, forman parte de la agenda oficial…

Es cierto, pero hay que avanzar y tener una discusión más nítida que demuestra que el Gobierno entiende que el equilibrio actual es una transición hacia algo más lógico y eficiente en términos generales.

Se suele escuchar que muchos empresarios no invierten porque quieren ver qué pasa en octubre. Si gana Cambiemos, ¿imagina un boom de inversión?

Si eso pasa, deberían mejorar los índices de confianza y las perspectivas toda vez que el Gobierno tendrá un mandato más nítido y se hará más fuerte. Pero eso tendrá la vida que el Gobierno determine con sus reformas. Deberá aprovechar ese envión y usarlo.

El Gobierno es muy optimista con la inflación. ¿Usted también?

Ciertamente, el Gobierno, y el BCRA, está muy convencido y la ven cerca de 1% para fin de año, más que del 1,5%-2%, pero me parece que eso dependerá de las tarifas, sobre todo, y también de la estructura del gasto. Veo la inflación en baja. ¿Cuánto más baja? Dependerá de esos factores que mencioné.

¿Pasa algo similar con el crecimiento, que la Casa Rosada lo ve en 3,5% hasta 2019?

El crecimiento va a ser más difícil de conseguir porque todavía tenés el lastre que te impone la estrategia de ser gradual en lo fiscal y financiarte afuera: eso castiga a la competitividad y a algunos sectores, y va a seguir. Una recuperación mayor requiere un shock de confianza que movilice, como no hemos visto hasta ahora, a la inversión. Puede venir ese shock, pero nunca hubo uno sin reformas importantes. Y el Gobierno aún tiene que hacer delivery con las reformas.