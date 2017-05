El Gobierno celebra que la industria volvió a crecer

“La industria comienza a reactivarse motorizada por la construcción, el agro y la energía”, celebra un documento exclusivo que preparó el Ministerio de Producción y que se difunde en las más altas esferas del Gobierno. El Economista tuvo acceso a ese documento llamado “Monitor de la Economía Real”, que se prepara mensualmente.

La caída incesante de la industria era, precisamente, uno de los puntos flacos de la tenue recuperación que comenzó a tener la economía allá por finales de 2016. Ahora, creen en Producción, la industria se empieza a acoplar a los brotes verdes gracias a la construcción, el agro y la energía.

“El Estimador Mensual Industrial (EMI) registró la menor caída del último año en marzo (-0,4%). La UIA informó un crecimiento del 0,4% luego de trece meses de caída, y distintos indicadores del sector privado muestran un crecimiento respecto al mes anterior. Las actividades industriales vinculadas a la construcción, al agro y a la energía tuvieron un buen desempeño y compensaron en gran medida la menor actividad en el resto de los sectores de la industria. Metales básicos tuvo el mayor crecimiento en marzo (+17%) desde diciembre de 2014 por la mayor producción de aceros largos destinados a la construcción, seguido por la metalmecánica (+5%), minerales no metálicos (+3%) y alimentos y bebidas (+1%). También crecieron las exportaciones industriales 10% interanual y alcanzaron un valor cercano a los US$ 1.600 millones. Los acuerdos automotriz, textil y el de Vaca Muerta, en conjunto con las negociaciones para abrir mercados internacionales (como el acuerdo con Colombia para exportar 42.000 vehículos por año), consolidan las perspectivas de reactivación de la industria”, celebra ese mismo documento.

El gran salto

En Producción destacan particularmente el “gran salto” que dio la construcción en marzo. “Creció 11% con respecto a marzo de 2016, después de 14 meses de caída, y acumuló un crecimiento del 1,8% en el primer trimestre. En el plano laboral sumó 18.400 trabajadores en un año. Este es el resultado de la puesta en marcha de obras públicas y privadas. En marzo, también crecieron la superficie permisada para proyectos privados (+3,5%), las escrituraciones en la Ciudad de Buenos Aires (+44%) y despachos de cemento (+17% en marzo y +11% en abril). El crecimiento de los créditos hipotecarios y el éxito del sinceramiento fiscal consolidan las perspectivas de reactivación del sector para los próximos meses. A un año del lanzamiento de los créditos hipotecarios ajustados por UVA, los bancos otorgaron préstamos por $5.000 millones y, como resultado el 20% de la compra de inmuebles ocurre a través de este instrumento”, dicen.

El Rubicón

Según un funcionario importante de Producción, que pide off the record, todavía hay sectores, los comúnmente llamados “sensibles”, como textiles o calzados, que “aún no cruzaron el Rubicón”. Estos son sectores, admite, “que vienen más rezagados”. Sin embargo, tanto Ahora 3 como Ahora 6 “están mostrando aumentos muy fuertes”: en abril, aumentaron 135% los montos comprados en calzado, textil y marroquinería y más de 230% el número de transacciones. En ambos casos, versus marzo. “Las cosas se empiezan a mostrar más positivas, aunque aún no cruzamos el Rubicón”, dicen en Producción, que siguen celosamente la actividad en estos sectores. Agregan, además, que el flojo 2016 del sector, y de la producción en general, se debió más a la caída del consumo vernáculo que a la suba en las importaciones.

El empleo también

Quizás la mejor noticia es que el empleo industrial dio la vuelta. “Los trabajadores registrados superaron los 12 millones en febrero: 143.000 trabajadores (+1,2%) más que el mismo mes del año anterior. En marzo, según AFIP-SIPA el empleo privado asalariado mostró el primer crecimiento interanual en doce meses, sumando 9.700 puestos nuevos explicado por construcción, agro y servicios. Asimismo, el empleo aumentó en 38.362 puestos en marzo de 2017 respecto al mes anterior. La industria sumó cerca de 4.800 trabajadores y es destacable el repunte del empleo en carnes (1.405), aceites (1.032) y bebidas (1.126) y, en menor magnitud, farmacéuticos, plásticos, minerales no metálicos y hierro y acero, respecto un mes atrás”, destacan.

¿Y los autos?

Aquí también aparece un sector rezagado. Según ADEFA, la producción de automóviles del primer cuatrimestre está casi 10% abajo con respecto a la de igual periodo de 2016. Sin embargo, en Producción creen que eso se debe a las paradas técnicas, la reconfiguración del sector y el cambio de modelos. “Las terminales locales abandonan la producción de vehículos chicos para empezar a fabricar autos medianos y pick-ups, con más valor agregado y mayores posibilidades de exportación. Las inversiones en curso verán sus frutos a partir de 2018. Fiat, Ford, Peugeot y Renault ya invirtieron US$1.500 millones, y se espera la confirmación de otros US$ 500 millones de Nissan”, sostienen. “Veremos una fuerte reactivación del sector de la mano de los nuevos modelos”, explican.

El consumo

En 2016, dicen en Producción, cayó 4%. “Y estamos en niveles de 2011, que son niveles muy altos”, explican. “No hubo un desplome”, matizan. Asimismo, creen que el Indec no capta correctamente la evolución del consumo (se centra en supermercados y shoppings) mientras hubo un “cambio en los canales de comercialización”, explican. Por ejemplo, el canal mayorista aumentó 32% en el primer trimestre. “Hay un collage de datos muy variados”, explican. “La caída no fue tan grande y está sobreestimada”, dicen. En Producción anunciaron que están trabajando con el Indec para mejorar las estadísticas y tener una imagen más certera del consumo agregado. Además, la mayoría de las paritarias no se cerraron y eso le pone un techo bajo al consumo. Como señalan los expertos, conviven precios nuevos con salarios viejos. “La película para el resto del año es muy positiva”, creen.

Además de los salarios, pegarán positivamente la Reparación Histórica y la baja de la inflación. “Veremos una fuerte reactivación en el segundo semestre”, explican.

Asimismo, creen que hay un consumidor que piensa más a largo plazo y mencionan, por ejemplo, el récord en patentamientos de automóviles y motos. O la elevada demanda de hipotecarios. “En la última década tuviste un consumo muy sesgado a todo lo que tiene que ver con electrodomésticos y bienes no tan durables y ahora el consumidor está dirigiendo el consumo hacia bienes más durables”, explican. “Queremos ir hacia un modelo equilibrado”, explican.

Inversión en alza

“La inversión sostiene las perspectivas de crecimiento de mediano plazo”, sostienen en Producción. “El despliegue del sector público, la reactivación del sector privado en la construcción y las importaciones de bienes de capital (que crecieron 35%, el mayor crecimiento de los últimos cuatro años), indican que el primer trimestre habría sido positivo para la inversión. Las perspectivas también son buenas: en los primeros cuatro meses del año los anuncios de inversión crecieron 16% con respecto al mismo período de 2016”, agregan.

Vivan las metas

El escenario descripto alimenta las esperanzas en Producción (y en el Gobierno), y creen que se va a poder crecer 3,5% en el 2017, como dice el Presupuesto. “Y las metas de inflación van a estar cerca de las metas del BCRA o por ahí”, agregan. Tener metas y estadísticas confiables ciertamente es un paso adelante, luego de años de oscurantismo, para medir el desempeño de los funcionarios públicos.