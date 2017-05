La gente no está pendiente de la política y menos aún en una elección legislativa

Según datos del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, el 47% de los porteños encuestados no sabe qué cargos se eligen en las próximas elecciones

Por Orlando D’Adamo Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano

Los resultados obtenidos en la encuesta del Centro de Opinión Pública (COPUB), que indican que prácticamente la mitad no sabe qué cargos se eligen en los próximos comicios, son acordes con otros datos obtenidos en investigaciones anteriores de este centro de estudios. La gente no está pendiente de la política, y menos aún cuando lo que está en juego es una elección legislativa.

El 47% de los porteños encuestados no sabe qué cargos se eligen en las próximas elecciones de octubre y apenas el 53% acierta en que se trata de comicios legislativos. En tanto, el 55% considera que el Gobierno ganará las próximas elecciones legislativas de octubre. Por el contrario, el 31% sostiene que las perderá, mientras que el resto no responde.

Cabe destacar que otras investigaciones del COPUB mostraron que aproximadamente el 50% de las personas no distingue diputados de senadores ni tampoco las competencias del Gobierno nacional y de los provinciales o municipales. El fenómeno puede enmarcarse dentro del desinterés general de la gente por la política que, por ejemplo, se expresa en un porcentaje de abstención (en un país con voto obligatorio como Argentina) que ronda el 20 a 25%, según se trate de elecciones presidenciales o legislativas, respectivamente.

Conviene subrayar que el desinterés y desconocimiento asociado se hace aún más evidente cuando las personas son más jóvenes. La cercanía de las elecciones, con la consecuente aparición de las campañas electorales, mejora un poco más el conocimiento, sobre todo si el resultado de la elección se ve como reñido y las personas sienten que su voto puede ser útil. Pero siempre hay un gran número de personas que están al margen de la política.

Acentuada desde 2001, la percepción que tiene la gente de que los políticos funcionan como una suerte de corporación privilegiada que no resuelve los problemas reales y concretos de la sociedad se expresa muchas veces en abstención o voto en blanco. Justo es reconocer que este no es un problema local, sino global. Los porcentajes de abstención en las elecciones en Estados Unidos y de la mayoría de los países europeos avalan esta afirmación.

Es importante consignar que no sólo es desconfianza o desinterés; hay muchas personas y grupos que no se sienten representados por las fuerzas políticas y que, por lo tanto, creen que nadie representa sus intereses. Vivimos en sociedades muy complejas, en las que el desalineamiento político hace que, no habiendo lugares de pertenencia como los partidos, la gente se margine y sólo eventualmente pueda ser atraída ante el surgimiento de un nuevo liderazgo o fuerza política.

En síntesis, no es algo nuevo, se correlaciona con datos anteriores del COPUB y no sólo sucede en Argentina. Es previsible que en las semanas previas a las elecciones la situación se modifique, aunque sólo parcialmente.