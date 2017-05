“Falta una agenda para equilibrar el comercio y evitar la primarización”

“Argentina tiene un déficit con EE.UU. de alrededor de US$ 4.000 M en bienes y otro de US$ 5.000 M en servicios”, dice Cecilia Nahón

Entrevista a Cecilia Nahón Economista y ex embajadora ante EE. UU.

En diálogo con El Economista, Cecilia Nahón, ex embajadora ante EE.UU. (2013-2015), economista y profesora de la American University, analiza la visita de Mauricio Macri a Washington y el futuro del vínculo bilateral.

Un mano a mano en el Salón Oval con el Presidente de EE.UU. y un almuerzo de trabajo con los principales asesores de cada parte, como tuvo Macri la semana pasada, no es una oportunidad más para un Primer Mandatario y, con suerte, la tiene una vez en todo su mandato. ¿La aprovechó Macri?

Me parece que Macri viajó a reafirmar su fuerte alineamiento con EE.UU. en todos los órdenes de la agenda bilateral y multilateral. No hay mayor novedad en esto, es una película repetida, que ya vimos en los ‘90 y con el viaje de Barack Obama a Argentina. Aunque ahora se reedita con un Presidente como Donald Trump. La visión del Gobierno es que congraciarse con las potencias y otorgar concesiones ilimitadas a las grandes corporaciones generará un shock de confianza y expectativas favorables que derramarán en nuevas inversiones en el país. El problema es que este enfoque viene fracasando una vez más, porque es equivocado apelar a la salvación de la economía argentina por los elogios de la Casa Blanca o el FMI. Me parece que las giras presidenciales de seducción al capital extranjero no pueden suplir ni compensar los problemas de la política económica argentina. Lo que se necesita es una modificación seria de esta política. Los flashes, siquiera en la Oficina Oval, no pueden tapar la estanflación, los 16 meses consecutivos de caída del consumo o el actual uso de 61% de la capacidad industrial instalada. El principal determinante de las inversiones productivas es una economía que crezca, que tenga capacidad de demanda y que por tanto brinde oportunidades de negocios rentables en la economía real. Todo eso falta hoy en Argentina, con la excepción de algunos nichos de producción primaria muy favorecidos por las rebajas impositivas. Para peor, el esquema macro actual retribuye groseramente la especulación financiera de corto plazo, lo que es un desincentivo mayor para la inversión productiva.

La lista de temas en la agenda comercial es amplia y va desde los limones, acaso el tema más remanido, hasta cuestiones quizás más importantes, pero de las que se habla menos, como el biodiésel. ¿Cómo sigue hacia adelante?

Ojalá se puedan concretar finalmente las exportaciones de limones y también de carnes, que siguen dilatándose aunque conseguimos abrir el mercado en 2015 al ganar el caso en la OMC. Igual, ojo, porque estos productos son emblemáticos pero muy menores en el comercio bilateral, donde Argentina tiene un déficit de alrededor de US$ 4.000 millones en bienes y de otros US$ 5.000 millones en servicios. Trump mira el resultado comercial obsesivamente, con lo cual es fácil entender tantos halagos y entusiasmo al descubrir que el saldo bilateral es tremendamente favorable para EE.UU. Ellos defienden con contundencia sus intereses. En cambio, Macri mismo reconoció públicamente que no habló de comercio con Trump. Bajó las banderas antes de entrar a la Casa Blanca. Es urgente una agenda seria para equilibrar el comercio tanto en bienes como en servicios, y para evitar la actual primarización. Además, hoy están injustamente frenadas las exportaciones de biodiesel, un mercado que se logró abrir en 2015 y que alcanzó el año pasado exportaciones por US$ 1.200 millones.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿usted no avizora que EE.UU. se convierta en un driver del crecimiento de Argentina y proyecta, en cambio, una relación bilateral más conflictiva?

El problema es que la combinación de las políticas de liberalización y de endeudamiento externo que impulsa el Gobierno de Macri con las políticas económicas de Trump aumentan significativamente la vulnerabilidad externa de la economía argentina. Hay un fuerte desacople entre las políticas de Cambiemos y el nuevo escenario global. Si bien hay incertidumbre sobre lo que finalmente implementará Trump, toda su agenda económica parece nociva para la región. En términos comerciales, por su política más proteccionista, con crecientes restricciones arbitrarias. Esta semana, por ejemplo, acusó de dumping a las exportaciones de madera de Canadá. Además, la Reserva Federal viene aumentando las tasas de interés, y es esperable un mayor déficit fiscal en EE.UU. que subiría más las tasas, aumentando el costo de la creciente deuda argentina. Fijáte que EE.UU. es el principal inversor extranjero en Argentina, con un rol muy destacado en casi todos los sectores, pero aun así la única inversión que se anunció en la visita fue la de Tenaris en Houston. Hay un riesgo serio de mayor succión de capitales e inversiones hacia EE.UU. Uno esperaría que este cambio en el escenario global haga reaccionar al gobierno nacional, que provoque un replanteo de su estrategia de inserción internacional, en lugar de profundizar en esa dirección. Me parece que se requiere una caracterización más seria del mundo, que vaya más allá de la visión librecambista y voluntarista que parece tener Macri, porque la lógica actual ya demostró ser un fiasco. El desarrollo productivo e inclusivo de Argentina requiere un cambio de fondo de la política económica, no va a brotar mágicamente del festival de sonrisas en la Oficina Oval.