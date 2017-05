Facilidades para exportar hasta US$ 15.000

El Gobierno dio una vuelta de tuerca a las operaciones de comercio exterior vía courrier, conocidas como puerta a puerta. Hasta ahora predominaban las compras de productos en el extranjero pero desde hoy entró en vigencia -aunque aún falta la reglamentación de algunos aspectos- la Resolución Conjunta 4049-E de la AFIP y el Ministerio de Producción, que crea el Régimen de Exportación Simplificada, denominado Exporta Simple.

Es un instrumento destinado a fabricantes de productos que podrán exportar con menos requisitos, bienes hasta US$ 15.000 varlor FOB por operación y US$ 600.000 por año, con un peso unitario que no podrá superar los 300 kg. Los productos que se comercialicen por esta vía deberán contar con la intervención de un prestador de servicio postal (courrier), que deberá registrar sus operaciones en el sistema informático Malvina (SIM).

“Es una muy buena noticia, hay que rescatarlo, de hecho en otros países de Latinoamérica existe Exporta Fácil, un instrumento ágil de venta para pequeños productores, que muchas veces terminan convirtiéndose en empresas exportadoras”, señaló Diego Dumont, despachante de aduanas y especialista en comercio exterior. Sin embargo, aclaró que “el monto de US$ 15.000 y el peso de 300 kilogramos me parece excesivo, si tenemos en cuenta el resto de la experiencia latinoamericana y la propia norma”.

En los considerandos de la RC 4049-E se hace especial hincapié en simplificar el procedimiento para pequeños productores, para recuperar las economías regionales y zonas de frontera. Pero según Dumont, “el riesgo es que terminen volcándose al régimen simplificado empresas establecidas que podrían requerir más control de Aduana y se estaría desvirtuando el régimen” e incluso con riesgo para la seguridad ante posibles operaciones de narcotráfico.

El régimen simplificado de exportaciones existe en Brasil desde 1999; en Perú desde 2007, cuyos límites son 30 kilos y US$ 5000; en Colombia desde 2009, con 30 kilos y hasta US$ 2.000 de tope; en Uruguay también desde 2009, con hasta 30 kilos y hasta US$ 3.500; y en Ecuador desde 2011, con hasta 30 kilogramos y US$ 5.000.