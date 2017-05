Exportaciones de PBA crecieron 4,2% en 1ºT

Las exportaciones realizadas desde la provincia de Buenos Aires, informaron ayer desde el Ministerio de Economía conducido por Hernán Lacunza, aumentaron 4,2% en el primer trimestre, más que el promedio nacional de 1,7%.

Los envíos de productos primarios cayeron 3,2% interanual hasta US$ 959 millones y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se retrajeron 0,9% hasta US$ 1.173 millones. Sin embargo, eso fue más que compensando por la suba de 6,7% en los envíos de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que llegaron hasta US$ 1.804 millones y explican casi la mitad de la canasta exportadora bonaerense. Allí fue clave la suba en los despachos de material de transporte terrestre, que pasaron de US$ 680 millones hasta US$ 781 (+14,8%). También ayudaron las exportaciones de combustibles y energía, que crecieron 72,8% y llegaron a US$ 223 millones, por los mayores envíos de gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos y carburantes.

El dato también es alentador porque las exportaciones bonaerenses cayeron en 2013, 2014, 2015 y 2016.

Brasil concentra casi 30% de los envíos y es seguido, muy atrás, por Chile y EE.UU.