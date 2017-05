Empresas argentinas ya consiguieron US$ 3.300 M en el exterior

Las compañías argentinas salieron al mercado de capitales fuertemente en lo que va del año. De hecho, el monto total emitido alcanza los US$ 3.300 millones. Banco Macro fue de las últimas que salió a probar suerte. Colocó US$ 300 millones equivalente en pesos en mercados internacionales al 17,5%. Son peso-linked a tasa fija y regulados por la ley de Nueva York. También fue el turno de la petrolera YPF, que consiguió también US$ 300 millones pagando 16,5%. Se cree que varias compañías copiarán esta modalidad que no sólo es potestad de estas emisoras.

En el pipeline están Pampa, Edenor, Transener, TGS, Central Puerto, Galicia, CGC, Capex y Tecpetrol. Estas deberían salir en el futuro cercano, y algunas como Pampa repitiendo lo que hicieron a principios de año. Con respecto a los bonos de YPF y Macro, hay una historia detrás. Se dejaron de hacer las emisiones en dólares lisas y llanas y ahora se hace mediante los pesos-linked, que son relativamente nuevos en el mercado.

De todas formas, ya hubo otras empresas argentinas que se animaron a emitir utilizando esta modalidad. Pero no a tasa fija como estos dos casos. Por ejemplo, Tarjeta Naranja emitió a cinco años con tasa Badlar más 350 puntos básicos y Banco Supervielle lo hizo a cuatro años de plazo. En 2016, en tanto, habían hecho lo propio YPF y Banco Hipotecario, en ambos casos con vencimiento en 2020.

Acceso limitado

Según un reciente informe de Moody’s Investors Service, el acceso limitado a los mercados de bonos y la falta de oportunidades de financiamiento de largo plazo local implica que el riesgo de liquidez se mantendrá alto para los corporativos argentinos hasta al menos mediados de 2018. Nueve de las 14 compañías argentinas calificadas por la agencia tuvieron “alto riesgo de liquidez en 2016”.

Sin embargo, esto estuvo contrarrestado por su “calidad crediticia relativamente fuerte, con base en su tamaño y posición de mercado”, el apoyo de casas matrices, la dependencia de exportaciones y los bajos niveles de apalancamiento.

“La incertidumbre en torno a la situación económica y fiscal de Argentina ha dejado afuera de los mercados de capitales internacionales a casi todas las grandes empresas”, dice Verónica Améndola, Vice President-Senior Analyst de Moody’s. “Esto ha provocado que muchas compañías se vuelvan cada vez más dependientes de deuda bancaria de corto plazo”, agregó.

Como consecuencia, las compañías argentinas están expuestas a fluctuaciones en las tasas de interés y a riesgos de financiamiento y su liquidez depende en gran medida de su capacidad de extender los vencimientos de deudas de corto plazo hasta mediado o fines de 2018 aunque, como la mayoría de las compañías de la región, tienden a carecer de líneas de crédito comprometidas.

Moody’s afirma que el riesgo de tipo de cambio también se mantendrá alto hasta mediados de 2018 para las empresas en Argentina. La nueva fluctuación del peso cayó en 21% frente al dólar estadounidense en 2016, aunque se recuperó, aumentando en un 3% durante el primer trimestre de 2017. El sector del petróleo y gas está más expuesto al riesgo de tipo de cambio, y la deuda para las compañías argentinas calificadas es de 68%, denominada en moneda extranjera después de cobertura.