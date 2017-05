Elecciones, flujos y S&P marcan el camino del Merval

Por Ezequiel Zambaglione Head de Research & Estrategia en PUENTE

A pocos meses de las elecciones es bueno saber como está el mercado y cuáles son las tendencias para los próximos meses. En ese sentido, las acciones argentinas acumulan una suba cercana al 5% en el último mes y 25% en lo que va del año. Luego de este performance las preguntas naturales son a qué se debió la suba y, sobre todo, si todavía hay espacio para seguir subiendo.

Respecto a la primera pregunta, la suba del Merval en 2017 fue acompañando el desempeño de las acciones a nivel global, y de los países emergentes en particular, aunque es cierto que con retornos mucho más altos.

Pensando hacia adelante, se identifican tres factores que pueden decidir el destino del Merval: el primero es local, y tiene que ver con el resultado de las elecciones; el segundo son los flujos, vinculado a la posibilidad que las acciones argentinas ingresen en el índice de emergentes de Morgan Stanley (MSCI Emerging Market Index) y, el tercero, a una corrección que puedan mostrar las acciones a nivel global, de la cual las acciones argentinas se contagiarían.

La suba de las acciones de compañías argentinas comenzó a mostrar un comportamiento más en línea con sus pares del resto del mundo, especialmente luego del cambio de Gobierno, y ante la expectativa de mayor apertura económica y menores restricciones cambiarias. De esta manera, en lo que va del año, gran parte de la explicación detrás de la suba del Merval estuvo dada por el mayor apetito de los inversores a nivel global de invertir en acciones en general y de mercados emergentes en particular. Este contexto fue muy favorable para las acciones argentinas, pero también impone un potencial riesgo al momento que los inversores cambien de opinión.

El futuro

Mirando hacia adelante, el Equipo de Equity Research de Puente identifica tres factores que pueden afectar el comportamiento del Merval en los próximos meses. En primer lugar están las elecciones, donde entre mayo y junio ya se empezarán a definir los candidatos, y la campaña para las PASO ya comenzará a delinear el resultado de la elección.

En segundo lugar, en junio Morgan Stanley podría anunciar la inclusión de Argentina dentro del índice de países emergentes, lo que implicaría un importante flujo hacia las acciones argentinas. Finalmente, el contexto global y el apetito por acciones tiene un peso más fuerte sobre las acciones argentinas, por lo que el comportamiento del S&P500 va a ser un factor fundamental.

Las elecciones legislativas serán un factor fundamental en el comportamiento de las acciones en los próximos meses. Cabe destacar que la fecha límite para inscribir a los precandidatos para las PASO es el 24 de junio, con lo cual los próximos meses van ser definitorios.

Respecto a este catalizador, es interesante identificar los sectores cuyo incentivo para que se desarrollen sobrepasen las ideologías políticas y los candidatos. En este sentido, el sector de petróleo y gas, y principalmente las empresas vinculadas a la producción de gas (convencional o no convencional) son un claro ejemplo de ello. Teniendo en cuenta que actualmente durante el invierno Argentina importa casi 30% del consumo de gas, y a pesar de ello no logra abastecer la demanda potencial causando principalmente cortes a la industria. Incluso, los planes de incentivo a la producción de gas natural fueron implementados por la administración anterior, y este año no sólo que estos se han extendido sino que se han incorporado nuevos programas enfocados en el desarrollo de áreas no convencionales (tight y shale gas). En este sentido, lo interesante de los sectores de petróleo y gas como de generación de energía es que existe un consenso general en el plano político de que el desarrollo de los mismos es vital y debería ser parte de la agenda política de largo plazo independientemente de quien esté al frente del gobierno.

Las principales acciones en estos sectores son YPF y Petrolera Pampa, en el caso de petróleo y gas, y Central Puerto y Central Costanera en el caso de generación de energía. Cabe destacar que Pampa Energía abarca ambos negocios por medio de sus hidroléctricas y centrales térmicas en el caso de electricidad, y en petróleo y gas mediante su participación en Petrobras Argentina y Petrolera Pampa. Estas compañías ofrecen buenas oportunidades para inversores de mediano plazo, aunque sus precios actuales reflejan bien las perspectivas de corto plazo.

En el sector de transporte y distribución de energía, de acuerdo al esquema de reducción de subsidios presentado por el ministro de Energía, los subsidios serían retirados para el final del mandato del actual Gobierno, mientras que las Revisiones Tarifarias Integrales ya se encuentran aprobadas para todas las compañías. Finalmente, el sector financiero en Argentina está en un proceso de mutar de un modelo transaccional a uno tradicional, donde aumente la intermediación financiera y como resultado el tamaño del sistema, el cual es todavía muy chico cuando se compara con otros países de la región. Este sector se presenta como el más expuesto al resultado de las elecciones, ya que dependerá mucho de las políticas de crecimiento, cuanto más ligado a la inversión mejor para el sector, y de las políticas de expansión del sistema financiero.