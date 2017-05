El balance de Procaccini

Todos los funcionarios que participaron de la gira presidencial por Oriente Medio y Asia hicieron sus balances que, lógicamente, fueron positivos. “Las visitas del último mes son una muestra de que el mundo comienza a confiar en los argentinos y ahora depende de nosotros cumplir nuestros compromisos, ser serios y previsibles pero también creativos e innovadores”, dijo el Presidente. “El viaje a China nos llenó de optimismo”, ensayó “Guillo” Dietrich. “Argentina volvió a ser confiable”, dijo Francisco Cabrera.

El titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Juan Procaccini, no quiso ser menos y ayer hizo su balance. “Los resultados que obtuvimos en esta última gira son señales de la confianza que el mundo está depositando en Argentina. Somos muy optimistas sobre el futuro de nuestra economía porque decidimos ser un país confiable, y la confianza es lo que atrae las inversiones que generan oportunidades. Creemos que el ciclo de crecimiento económico ha comenzado y, si bien llevará varios años consolidarlo, estamos empezando a ver los frutos. Desde la asunción de Macri, muchas empresas han vuelto a confiar en el país con anuncios de inversión por US$ 60.920 millones. Anuncios que se traducen en mayor actividad para nuestras pymes, más tecnología y know how, y más y mejor empleo para nuestra gente, indispensable para alcanzar el objetivo de desarrollo y pobreza cero”, puntualizó Procaccini.

“Una vez más, la apertura a nuevos mercados internacionales, la promoción de los productos y servicios y la atracción de nuevas inversiones productivas forman parte de la estrategia coordinada para acelerar el crecimiento de Argentina, con el objetivo de convertirse en una economía desarrollada con pleno empleo e integrada en forma inteligente al mundo”, agregaba el comunicado de la AAICI.