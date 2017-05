Dujovne aspira a inflación “como las que hay en el mundo” y analistas dudan

Hoy el Indec publicará el IPC GBA de abril. Todos los ojos estarán puestos ahí, como viene sucediendo, con una desinflación que muestra rasgos claros de volatilidad y que mes a mes se juega una parada importante. Abril dio 2,1% según el IPC Congreso publicado ayer y no termina de convencer. En ese contexto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne sacó a relucir nuevamente su optimismo y afirmó que, de la mano de la política monetaria del BCRA, “en Argentina en dos años va a haber tasas de inflación muy parecidas a las que hay en el resto del mundo”

Las afirmaciones de Dujovne sorprenden pero no tanto: sólo está haciéndose eco de las propias metas del BCRA, que para el cierre de 2019 prevén una inflación interanual de entre 3,5% y 6,5%.

Los precios relativos

La clave para el Gobierno es el régimen de metas de inflación, que el BCRA presentó en septiembre pasado. En él están puestas todas las fichas. Los casos exitosos a lo largo y ancho del globo le permiten al Gobierno ilusionarse con una desinflación rápida y sostenida, que implicaría además una mejora del salario real y por ende un impulso al consumo y a la actividad.

Pero ya cuando la autoridad monetaria presentó el Régimen muchos analistas mostraron sus reparos frente a tanto optimismo. Por un lado, sí, las metas pueden generar desaceleración inflacionaria por distintos canales (para algunos porque las tasas altas aprecian al tipo de cambio, para otros porque disciplinan a los actores, para algunos pocos, entre los que no se incluye el BCRA, por el lado del crédito y la cantidad de dinero). Pero por otro lado el 2019 está demasiado cerca y los países con casos exitosos de regímenes de metas de inflación, menos meteóricos, no arrancaron sus caminos de éxito con precios relativos a corregir por delante.

En Argentina las voces que anuncian una corrección del tipo de cambio para después de las elecciones y los propios tarifazos que se van a seguir sucediendo (en octubre ya está anunciado el próximo), marcarían la diferencia. Difícil Lo que ocurrió en enero-abril lo demuestra y también lo demostró la devaluación de principios del 2016: corregir precios relativos implica saltos inflacionarios. Para el economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), Daniel Schteingart, una desinflación acelerada es posible siempre que el precio del dólar esté estable y haya apertura comercial. “Con devaluación y tarifazo postelecciones veo una nueva presión a precios”, dijo a El Economista.

En ese sentido coincidió el economista jefe de Elypsis, Gabriel Zelpo: “Lo que dijo Dujovne lo veo muy difícil. De hecho, nuestra estimación es que no se va a cumplir. El proceso de desinflación es difícil y Argentina tiene características estructurales, como punto de partida, que no son buenas. Tenemos un tipo de cambio que ya se encuentra apreciado. Tenemos tarifas atrasadas. Tenemos un sector público que viene agrandando la demanda. Además de ya haber tenido resuelta la cuestión de precios relativos, los países con casos exitosos (Chile, Brasil, Colombia, Israel y otros) no lo lograron en sólo cuatro años. Fueron más graduales y eso hizo que sea también más gradual el efecto sobre la actividad”.

Costos altos

Zelpo plantea un tema clave: el de los costos que implica una baja tan abrupta de la inflación. En sus declaraciones de ayer Dujovne afirmó que “es un proceso arduo que al principio tiene costos, pero que una vez que funciona, genera muchísimos beneficios”.

Pero para Schteingart la Historia Argentina brinda ejemplos para analizar los potenciales efectos negativos de una baja abrupta. Desde su punto de vista la política del BCRA opera desincentivando la compara de dólares y volviendo interesantes a los pesos. Eso atrasa el tipo de cambio y disciplina precios. Dijo: “Con apreciación cambiaria y apertura comercial vos podés bajar la inflación. En ese sentido llegar en dos años a un dígito es aventurado pero podés tener una baja. Obviamente apertura más apreciación, como te pega en los costos, te logra bajar la inflación pero hay que ver cuál es el precio a pagar”.

Y luego detalló: “En los noventa domaste a la inflación con mucho éxito, pero el costo fue muy grande para el perfil productivo del pais, para el empleo, etcétera. Eso no significa que no habría que haber hecho la política de los primeros años de los noventa pero a la vez había que agregar política industrial, de desarrollo productivo, haber salido antes de la convertibilidad antes. En resumen: podés bajar la inflación con apreciación y apertura. El tema es qué consecuencias te genera eso, qué políticas va a tomar el Gobierno para compensar a los sectores damnificados”.

Para Zelpo, si el Gobierno “quiere hacer un ajuste fuerte y lograr que las metas se anclen a lo que pretende, va a tener que hacer un ajuste importante en el nivel de crecimiento”.