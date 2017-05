Docentes amenazan con volver al paro

El Frente de Unidad Docente bonaerense, que integran los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba, UDA y Udocba, brindará hoy una conferencia de prensa para anunciar “acciones ante el incumplimiento del gobierno provincial” de fallo que ordenó devolver lo descontado por los días de huelga. Según informaron fuentes gremiales, el anuncio se hará mañana al mediodía en la sede porteña de Suteba, en Piedras 740.

Ayer, las organizaciones gremiales le enviaron una carta documento a la gobernadora María Eugenia Vidal para que cumpla el fallo de la jueza María Ventura Rodríguez que ordena devolver los descuentos por días de paro y pagar la oferta salarial que realizó a cuenta de un futuro acuerdo paritario, y advirtieron que podrían tomar medidas de acción directa si eso no ocurre. “Si la provincia persiste en su actitud de no cumplir el fallo, vamos a llevar adelante una denuncia penal por desobediencia e incumplimiento de lo determinado por la Justicia”, aseveraron en la carta documento. Al respecto, el gobierno bonaerense ya había anunciado que no abonará los días no trabajados.

Por otra parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció esta semana que otorgará un nuevo anticipo remunerativo de entre $1.000 y $2.500 a los docentes provinciales a cuenta de los futuros incrementos, que los maestros comenzarán a cobrar desde la semana que viene. La resolución de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Economía establece un pago remunerativo por persona, “pagadero como un anticipo en el mes de mayo de 2017 como parte de la remuneración correspondiente al mes de abril y a cuenta del aumento que se acuerde”.

Tras conocerse la decisión del gobierno provincial de Vidal, Suteba –sindicato que conduce Roberto Baradel– calificó de “migajas” el adelanto que otorgará el gobierno y aseguró que “un parche no soluciona el conflicto”. “Ante el anuncio de las sumas depositadas a cuenta, Suteba exige que se cumpla el fallo de la Justicia y se devuelvan los descuentos ilegítimos por los días de paro; que se liquide conforme a la última propuesta realizada en la comisión técnica salarial y que se convoque de forma urgente a una reunión paritaria que contemple el porcentaje real que el Frente Gremial exige”, señalaron en un comunicado.

La misma postura adoptó la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que en un congreso que sesionó en La Plata, ratificó “el rechazo y disconformidad a todas las propuestas salariales que se han realizado hasta el momento, destacando el accionar de los dirigentes gremiales al no tomar a consideración ninguna de estas”.