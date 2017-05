Diálogos after office

El periodista (P) dialogó con un economista (E) de la city en una otoñal tarde porteña.

Periodista: El BCRA no va a cambiar las metas, ¿cómo lo ve?

Economista: No tiene margen para cambiarla. (Federico) Sturzenegger y su equipo se metieron solos en este baile. Si desea salir ya, pierde toda credibilidad por completo. Al menos hasta fin de 2018 no debe cambiarla.

P: ¿Las ve factibles?

E: Nadie cree en ellas.

P: ¿Y entonces?

E: La macana la hicieron el año pasado. Creían que con palabras y anuncios se disciplinan mercados. Una pavada que no la cree ni un estudiante.

P: Suena raro…

E: Más raro es pretender bajar la inflación, y gradualmente. Mientras tanto, los costos y la inercia inflacionaria siguen sujetos a decisiones del propio Estado en materia regulatoria y fiscal, que de antiinflacionario no tienen nada.

P: ¿Para mayo como vienen los precios?

E: Espero una inflación inferior a la de abril, pero no tanto. Los alimentos siguen subiendo fuerte y todavía muchas familias y empresas no recibieron las boletas de agua. Luego, el casi seguro ajuste de medicina prepaga y algunas subas estacionales complicarán junio. Recién en julio y agosto habrá inflación baja en línea con las metas oficiales.

P: ¿Y por el lado fiscal?

E: 2017 es año perdido. La reforma tributaria se empieza a discutir en serio el año que viene, pero sería por etapas. No hay por qué esperar rebalanceo fiscal este año. Ya autorizaron al Ministro de Finanzas a tomar U$S 20.000 millones más, y en materia de impuestos empezarían por el Impuesto al Cheque. Mientras el gasto público siga volando, el que paga sigue siendo el sector manufacturero. Tasas de internes e inflación que no bajan, con atraso cambiario y déficit fiscal y cuasi fiscal para arriba no es un cóctel que haya terminado bien. Menos con un festival de bonos sin final a la vista.

P: ¿La cosecha de soja salva el trimestre?

E: Sí, como siempre. En actividad y recaudación de impuestos este debería ser el mejor trimestre del año.

P: ¿Cómo ve al consumo?

E: Con cierta recuperación, pero nadie espera un gran año. Ese invento de los Precios Transparentes arruinó el primer semestre. Ciertamente alguien debe pagar, al menos dentro del Gobierno, el precio de semejante burrada.

P: ¿2018 sería el año de la inversión?

E: Se va a empezar a ver más claro después de las PASO. Si no se reactiva la economía y se acelera la inflación, la desactualización de los acuerdos salariales puede complicar el tránsito a octubre. Con o sin metas, el Gobierno tiene que mantener una inflación que tienda a estabilizarse en menos de 2% por mes por al menos un semestre.

P: El oficialismo no tendría que tener a la economía metiendo ruido en la campaña electoral…

E: Sí. Por eso es que tienen que revertir la aceleración de abril. No pueden seguir dejándose estar. Por eso, los ajustes de precios regulados van a ser cruciales de aquí a fin de año. Sin suba de tarifas, otros precios siguen subiendo. Hay un piso de déficit y de emisión monetaria que evidentemente no va a bajar, al menos hasta octubre.

P: ¿Y a la campaña electoral cómo la ve?

E: Bueno, don Scioli hizo un gran aporte a la causa de Cambiemos…pero eso es de un final desconocido. Debería usted decirme cuál sería el próximo capítulo…

P: Mientras tanto, ¿cómo sigue la transición?

E: “Carry trade” para todos y todas. Por ahora, larga vida a la bicicleta financiera…