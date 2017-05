Diálogos after office

El periodista (P) dialogó, nuevamente, con un economista (E) de la city porteña en una tarde cuasi primaveral

Periodista: ¿Llega o no llega la reactivación?

Economista: Lenta, pero viene. Creo que las primeras buenas noticias en serio llegan en este mes.

P: ¿Algunos sectores más dinámicos que otros?

E: La cosecha gruesa no es récord, pero dará aire al comercio. Además, los fondos del blanqueo ya empiezan a volcarse al mercado inmobiliario.

P: ¿La industria seguirá rezagada?

E: Tiene todo en contra: la presión tributaria, la presión salarial, la inflación todavía reprimida de tarifas públicas, un tipo de cambio real atrasado. El Gobierno en cambio, sigue distraído imaginando el 2030. Complicado…

P: ¿Brasil no repuntará?

E: El último informe Focus del Banco Central de Brasil (BCB) abrió cierta esperanza, pero muestra que la expectativa de consenso es de un crecimiento de apenas 0,43%. Algunos traders locales hablan de un gran salto de actividad en Brasil hacia fines de año. Para mí es absolutamente imposible.

P: Y del viaje de Mauricio Macri a EE.UU., ¿que quedó en limpio?

E: Se afianzó el retorno de Argentina al círculo de naciones normales pero, en materia comercial, poco y nada. Lo de los limones es una buena noticia, pero a cambio de eso, va a prosperar la denuncia ante la OMC de EE.UU. para aplicar derechos antidumping contra el biodiésel argentino. Hay negocios en marcha en otros rubros, pero, en concreto, por ahora poco y nada.

P: ¿Mejorará el vínculo bilateral?

E: Que no seamos víctimas de los exabruptos de Donald Trump es una muy buena noticia, pero Mr. Donald tiene su cabeza en Corea del Norte y Oriente Medio. Luego viene el resto. Y cuando digo “luego” me refiero a varios trimestres. Hasta la reunión del G-20 en Buenos Aires no veo de dónde puede aparecer algo concreto que mejore en serio el vínculo bilateral.

P: Y en el frente interno, ¿cómo termina el año?

E: El reciclaje del blanqueo, como lo llaman algunos colegas, va a salvar el año. Vienen buenos meses para el mercado inmobiliario pero, ojo, nada espectacular. El agro más o menos zafa, pero no menos de un tercio de la pampa húmeda y de la mesopotamia está bajo agua. Y sin reactivación fuerte de la industria, la construcción y los servicios, se va a complicar el frente electoral para el Gobierno.

P: ¿Ve a la oposición avanzando?

E: Sigue floja de líderes e ideas. No tienen propuestas alternativas realmente sólidas, y eso hace crecer a una tercera fuerza.

P: ¿Cuál?

E: La de los decepcionados. Si usted suma los decepcionados con el kirchnerismo y los decepcionados con Cambiemos no creo que obtenga menos del 25% – 30% del electorado.

P: ¿El problema está en la economía?

E: Tuvimos 15 años con predicadores de que la política debe manejar la economía, y ahora un Gobierno con menos injerencia intervencionista, pero que no es liberal. La economía siempre enfrenta restricciones políticas, y los políticos tampoco zafan jamás de las restricciones de la economía. Los que lo niegan en público saben que mienten…

P: ¿Habla de los kirchneristas?

E: También de Cambiemos. Mire este año. Cuatro meses casi con un ministro de Hacienda que no ajusta el gasto público, pero pregonando en los medios un crecimiento económico inexistente y una baja de la inflación que tampoco existe.

P: Pero la inflación este año va a ser inferior a la del año pasado…

E: De acuerdo, pero no va a ser la mitad como afirman los más optimistas. Abril nos dio en alimentos y otros productos masivos algo más de 2%. Si baja en mayo y junio será por efecto ingreso negativo, y esperemos que se recupere algo el consumo este trimestre.

P: ¿Y después?

E: Nadie lo sabe. Y el Gobierno debería cambiar de equipo de pronosticadores. El año pasado estimaron un inflación de 25% y cerró en 40%. Para este año desean que caiga a algún valor entre 12% y 17%. En mi opinión es ya imposible. Para enero-abril ya estimamos 9% acumulado para la Ciudad de Buenos Aires, y 8,5% para seis de los mayores conurbanos. Hay que ser muy ingenuo para pensar en una inflación inferior al 25% para todo 2017. Los ajustes postergados en tarifas van a ocurrir, y obligarán a otorgar aumentos de suma fija para no terminar en diciembre con huelgas y conflictos en aumento.

P: Las opiniones parecen divididas. Es como si hubiera una grieta visible entre economistas más afines a los pronósticos oficiales y los que simpatizan con el kirchnerismo.

E: Sería algo parecido a lo que en la academia se vio en otras épocas entre marxistas y liberales o keynesianos y monetaristas, pero la grieta no pasa por ahí.

P: ¿Por dónde entonces?

E: Lo dijo Roberto Frenkel en TN la semana pasada. Es entre economistas que releen y han vivido la historia económica argentina de los últimos 50-70 años, y los que están hoy tomando decisiones de política. No sólo les falta la calle de los veteranos de 50 o más años de edad, sino que ignoran deliberadamente las lecciones ya aprendidas en el pasado.

P: ¿No ve cambio entonces?

E: Todo depende del resultado de las PASO en agosto. Ahí se verá si el entusiasmo bursátil e inmobiliario cobra nueva fuerza, y si habrá o no cierto ajuste fiscal. El resultado de octubre repetirá el de agosto. A partir de ahí se verá si comenzará o no una nueva historia.