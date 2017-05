Destacan potencial con Japón

Un intercambio comercial que alcanzó los US$ 1.588 millones en 2016 y un caudal de inversiones que sumó US$ 782 millones a fines de 2015 (último dato oficial disponible) son las principales características de la relación económica entre Argentina y Japón, informó ayer ABECEB.

En 2016, el saldo comercial entre los dos países fue deficitario para la Argentina en US$ 266 millones, con importaciones por US$ 927 millones y exportaciones por US$ 662 millones. El comercio bilateral tuvo una fuerte caída si se compara con 2013, cuando sumó US$ 2.868 millones. La reducción obedeció a la baja de los precios de exportaciones, la contracción de la industria y las restricciones comerciales.

En los primeros tres meses de este año, las exportaciones se redujeron 12,2% mientras que las importaciones crecieron 7,8% en relación al primer trimestre del año pasado.

Mineral de cobre, con una participación del 22,6%; camarones y langostinos con el 11,3%; sorgo granífero con el 10,9%; litio con el 10%; aluminio con el 9,2% y derivados de la soja con el 8,2% del total son los productos que más exportamos hacia el próximo destino de la gira presidencial por Asia.

De Japón importamos máquinas, piezas y accesorios, con una participación del 31,4%; tractores con el 21,5%; máquinas y aparatos eléctricos con el 12,3% e instrumentos y aparatos de precisión con el 9,2%.

En lo que se refiere a las inversiones, con US$ 782 millones, Japón se ubica en el puesto 15º de los países con mayor inversión en nuestro país. El interés está focalizado actualmente en la industria automotriz, que concentra el 71% del total. Los flujos de inversión de Japón a nuestro país tienen margen para crecer, indican desde ABECEB.