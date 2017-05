Licitan Letras y bonos

El Ministerio de Finanzas procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en dólares y a la ampliación de bonos en dólares con vencimiento 2025 y 2037. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles 10.

Los instrumentos a licitar incluyen una Letra en dólares a 182 días (con vencimiento el 10 de noviembre) por US$ 600 millones, una Letra a 455 días (10 agosto de 2018) por US$ 400 millones, bonos en dólares 5,750% con vencimiento en 2025, y bonos en dólares 7,625% a 2037.

La licitación de las Letras se hará por adhesión, es decir que deberán indicarse únicamente las cantidades a suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de US$ 985,99 por cada US$ 1.000 de valor nominal (lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%) y para las de 455 días de US$ 959,91 por cada US$ 1.000 (tasa del 3,35%). Según los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta US$ 50.000.

Para los bonos, se hará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y otro no competitivo. Para participar en el primero, deberá indicarse el precio de suscripción, incluyendo intereses devengados a la fecha de liquidación, expresado por cada US$ 1.000 de valor nominal con dos decimales. Y para el segundo, sólo deberá consignarse el monto a suscribir. La suscripción podrá hacerse tanto en pesos como en dólares, en este último caso al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del martes 9 de mayo.