Desde que llegó Cambiemos, hubo anuncios de inversión por US$ 60.920 M

El Gobierno presentó el Mapa de la Inversión en Argentina, una herramienta interactiva que permite conocer en detalle el origen, destino, montos y sectores de los proyectos de negocios anunciados por compañías nacionales y extranjeras en todo el país.

La información contenida en el mapa, que se puede consultar en el sitio www.investandtrade.org.ar/ mapadelainversion.php, será actualizada de forma mensual.

El nuevo sitio, diseñado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), muestra que desde el 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017 se anunciaron 455 proyectos de inversión por un monto global de US$ 60.920 millones.

En el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri los anuncios sumaron casi US$ 55.000 millones mientras que entre 2012 y 2015 promediaron los US$ 25.000 millones por año.

Esa tendencia se mantuvo en los primer cuatrimestre de 2017, período en el cual se sumaron planes por otros US$ 9.400 millones.

El fuerte incremento en los anuncios de inversión responde a la mejora del clima general de negocios y de las expectativas que generaron las medidas implementadas por el Gobierno.

El 40% de los montos anunciados (248 proyectos por US$ 24.480 millones) corresponden a 177 firmas argentinas, y el 60% a 178 compañías extranjeras que presentaron 207 proyectos por US$ 36.440 millones.

Las empresas estadounidenses lideran los planes de inversión extranjera, con 44 proyectos por US$ 5.639 millones, seguidas por las de Canadá (US$ 5.392 millones), España (US$ 5.000 millones) y Brasil (US$ 4.086 millones).

También son significativos los proyectos previstos por firmas del Reino Unido (US$ 1.734 millones), China (US$ 1.566 millones), Italia (US$ 1.413 millones) y Japón (US$ 1.152 millones).

En tanto que las provincias de Buenos Aires y Neuquén son las que más fondos recibirán, con US$ 12.723 millones y US$ 10.069 millones, respectivamente.

El mapa señala que los anuncios tienen un carácter federal, ya que en casi todas las provincias existen proyectos de importancia para el desarrollo sus economías regionales.

La actividad que concentra el mayor caudal de interés es petróleo y gas, con US$ 14.700 millones.

Este sector mostró un marcado dinamismo en los primeros cuatro meses de este año, con anuncios por US$ 5.500 millones, principalmente destinados al yacimiento de Vaca Muerta.

Le siguen en importancia las inversiones previstas en el área de Energía (incluyendo renovables), con US$ 10.400 millones; minería, con US$ 7.500 millones, y telecomunicaciones, medios y tecnología, con US$ 6.800 millones.

Los recursos destinados a estos rubros suponen un importante avance en el desarrollo de la infraestructura existente, lo cual representará asimismo una mejora en la productividad y la competitividad del país.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional tiene el objetivo de promover y facilitar las inversiones en la Argentina y ayudar a las compañías nacionales a expandir sus negocios en el mundo con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del país.

“Nuestra misión es ser el socio estratégico y principal punto de contacto para facilitar los procesos de inversión y promover las exportaciones”, afirmó Juan Procaccini, titular de la Agencia Argentina de Inversiones.

En ese sentido, señaló que “la elaboración de este mapa ayuda a dar transparencia y confianza al mundo inversor y también al empresariado argentino”.

El sitio también contiene información sobre diversos programas y actividades del Poder Ejecutivo, noticias, eventos de negocios previstos y presentaciones realizadas por ministros, entre otros servicios.

Esto está en línea con Gobierno Abierto, un plan que tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.