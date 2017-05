Cruces peronistas por el lugar de Cristina

Sin definiciones y extendiendo el misterio hasta el límite de lo posible, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo eje de las discusiones en el peronismo. Están los que reivindican su liderazgo y pretenden que se presente como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y están aquellos otros que, también reivindicándola, prefieren resguardar su figura y que no compita en el próximo turno electoral. Mientras que, entre quienes cuestionan su conducción, parecen mayoritarios las voces que esperan que no compita. Lo que reactualiza el juego de declaraciones contrapuestas.

Uno de estos cruces más duros se dio en las redes sociales. Entre Juan Manuel Abal Medina y Andrés “Cuervo” Larroque. El exjefe de Gabinete, que impulsa la candidatura de Florencio Randazzo, había dicho en una entrevista que “una candidatura de Cristina sería hacerle el juego al Gobierno” de Mauricio Macri. Y el referente de La Cámpora recogió ese titular y lo publicó en su cuenta de Twitter, reprochándole a su compañero que “tu comportamiento en el Senado es hacerle el juego al Gobierno”. “En todo caso el tuyo fue mucho más funcional al Gobierno, no le frenaron ni le modificaron Nada! ni una Ley, nada de nada 100% funcionalidad”, retrucó el senador, quien luego publicó una nota de archivo en la que Axel Kicillof, también referente camporista, afirmaba en marzo que una eventual postulación de la expresidenta sería “muy funcional” a Cambiemos. “¿Lo conoces? Dijo lo mismo ¿Está mal? Tenemos diferentes visiones. No discutamos así entre nosotros, no sirve”, concluyó Abal Medina.

También Julián Domínguez, otro dirigente que postula a Randazzo se refirió al tema. Señaló que es “mejor” que la expresdienta “no se presente” y evaluó que, a partir de sus dichos, “no lo hará”. Asimismo, consideró que el peronismo bonaerense tiene que construir su propio camino. “Hace veinte años que ha sido colonizado por decisiones que no son de la provincia. Es hora de que nos emancipemos y no pidamos permiso para ver quiénes nos tienen que representar”, argumentó Domínguez.

Pero tampoco en el oficialismo se privaron de referirse al tema. El ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, por caso, sostuvo que la decisión que tome “tiene en vilo al peronismo, pero no a nosostros”. Mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, minimizó las posibilidades de la expresidenta en el caso de que fuera candidata. “Cristina expresa una minoría activa, que es natural después de doce años de gobierno. Al fin y al cabo Menem, en 2003, salió primero en las presidenciales”, consideró.