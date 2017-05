Cristina jugó al misterio en cita con intendentes

Participó en un encuentro con dirigentes de distintos espacios internos, pero no dio pistas respecto de una posible candidatura

La reunión estaba pautada, para avanzar en algunos puntos ya delineados en el encuentro del martes anterior. Pero no estaba previsto que participase. De ahí la sorpresa de algunos de los comensales cuando antes de la cena prevista apareció Cristina Kirchner para sumarse a la charla entre intendentes bonaerenses, autoridades del PJ en la provincia y dirigentes de La Cámpora, convocados para superar rispideces y avanzar en una unidad posible. Allí, la expresidenta pidió “ser amplios” y “hablar con todos” los sectores con el objetivo de conformar un gran frente opositor “con potencia, sólido y confiable” y no dio pistas respecto de si encabezará o no las listas del Frente para la Victoria en las elecciones de medio término.

La casa del diputado nacional por la CABA, Juan Cabandié, fue otra vez el lugar de encuentro. Según trascendió, Cristina escuchó a los intendentes presentes hacer un análisis de la situación social en sus municipios y les solicitó a los dirigentes que “estén al lado de la gente en los conflictos reales de los vecino” y “apoyen dando soluciones y acompañando”. Pero no hubo definiciones sobre sus próximos pasos.

Entre los comensales había varios de los más entusiastas con la idea de que Cristina sea de la partida. Hubo planteos en ese sentido, sin respuestas. Mientras que al interior del peronismo, la convocatoria fue vista como una demostración de peso territorial frente al sector que pretende candidatear al exministro Florencio Randazzo. Entre ellos, tres intendentes del Grupo Esmeralda, el Movimiento Evita y los gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentina.

Por La Cámpora participaron el anfitrión y los diputados nacionales Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Eduardo de Pedro. Por el PJ boanerense, su presidente Fernando Espinoza. Además estuvieron los intendentes Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora y referente del Grupo Esmeralda, Verónica Magario, de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios; y varios integrantes del Fénix, Gustavo Menéndez, de Merlo; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Juan Pablo de Jesús, de La Costa; y Juan Uztarroz, de Mercedes. Los más cristinistas Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada, y Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, volvieron a dar el sí.

A ellos, que ya habían estado en el primer encuentro, se sumaron otros dirigentes, que ampliaron la mesa y que causaron sorpresa en el recuento de ayer. Entre ellos, el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que hasta hace poco impulsaba la candidatura de Randazzo y dos referentes históricos del peronismo bonaerense: Alberto Descalzo y Julio Pereyra. Según DYN, el espacio tiene previsto organizar un encuentro “masivo” el martes próximo con “escenario a definir”. “La casa de Cabandié va a quedar chica”, auguran. Mientras tanto, Cristina estará de vieje por Europa, postergando las definiciones. Y extendiendo el misterio.