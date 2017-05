Creció el déficit comercial en abril y acumula US$ 1.217 M en el año

Las importaciones volvieron a crecer en abril más que las exportaciones y, de esta manera, el déficit de la balanza comercial pegó un nuevo salto, según informó hoy el Indec. En el primer cuatrimestre, el rojo alcanzó los US$ 1217 millones, cifra que contrasta con el superávit comercial de US$ 30 millones en igual período de 2016.

El mes pasado, las exportaciones alcanzaron los US$ 4825 millones, 1,7% más que un año atrás. El aumento se explica principalmente por el aumento de precios del 5,8%; en tanto que las cantidades bajaron 3,9%.

Por su parte, las importaciones llegaron a los US$ 4964 millones, lo que representa un crecimiento del 13,6% interanual. Mientras que los precios de las compras al exterior subieron 7,7%, las cantidades aumentaron 5,4%. El alza de las compras al exterior estuvo impulsada por automóviles y vehículos de transporte de cargas, pero también por combustibles y lubricantes.

De esta manera, el déficit comercial de abril fue de US$ 139 millones, contra el superávit de US$ 372 millones que del mismo mes del año pasado.

Dentro de las exportaciones, aumentaron las de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) (5,3%) y las de Origen Agropecuario (MOA) (4,6%); mientras que las de Productos Primarios no registraron variaciones, y las de Combustibles y energía cayeron 40,9%.

Entre las importaciones, las de Combustibles y lubricantes saltaron 85,8%, las de Vehículos automotores de pasajeros 32,7%, las de Bienes de capital 25,5% y las de Bienes de consumo 12,1%. También subieron las de Bienes intermedios, 3,5%; se redujeron las de Piezas y accesorios para bienes de capital (5%).

En abril nuestros principales socios comerciales (exportaciones + importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 761 millones y las importaciones desde Brasil US$ 1.395 millones. El saldo comercial fue deficitario en US$ 634 millones.

Las exportaciones a China alcanzaron US$ 390 millones y las importaciones US$ 770 millones. El déficit comercial en este caso fue de US$ 380 millones.

Las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$ 384 millones y las importaciones desde ese país US$ 642 millones. El déficit con Estados Unidos en abril fue de US$ 259 millones.

Estos tres países sumados concentraron 31,8% de las exportaciones de Argentina y 56,5% de sus importaciones. En abril los principales destinos de nuestras exportaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Egipto, Viet Nam, Chile. Los principales orígenes de nuestras importaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Alemania y México; en ambos casos en ese orden de importancia.