¿Cómo construir una cartera luego del sinceramiento fiscal?

Por Pablo Castagna Director del Segmento de Individuos en PUENTE

El sinceramiento fiscal permitió a muchos ahorristas quedar liberados, por el pasado, del pago de impuestos, intereses y multas correspondientes a las obligaciones tributarias a cargo de la AFIP (Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre Bienes Personales, IVA, etcétera). Y lo más importante, para todos aquellos que sinceraron tenencia en efectivo y cuentas bancarias, significó comenzar a disponer libremente de su dinero para analizar oportunidades de inversión en el mercado de capitales.

Luego de esta etapa, aparecen otras inquietudes en los inversores relacionadas básicamente a la eficiencia en su patrimonio y cómo administrar de forma correcta sus carteras, dando mayor importancia a la incidencia fiscal dentro de las mismas. En otras palabras, cómo administrar sus bienes de manera tal que los retornos y los activos elegidos minimicen la carga impositiva.

Todo cambió

Previo al sinceramiento, el contexto del ahorrista era muy diferente al actual: en el afán de esconder su patrimonio, muchos se conformaban con dejar el dinero a baja tasa de interés en el extranjero, abonando altísimos costos y descuidando la gestión eficiente de las carteras.

Sin embargo, con el renovado escenario, esto cambia rápidamente dando lugar a inversores atentos a nuevas alternativas del mercados de capitales y a la incidencia de la carga impositiva. Entonces, resulta fundamental que podamos establecer una buena estrategia patrimonial, que contemple planificación financiera y tributaria. Es importante saber que existen activos financieros argentinos que están exentos del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, tal es el caso de los Títulos Públicos emitidos por el Estado Nacional o las provincias, las Letras del Banco Central (Lebac) y las Letras del Tesoro emitidas en dólares (Letes) y las acciones de empresas argentinas que cotizan localmente.

Por ejemplo, las siguientes opciones que se encuentran exentas representan una oportunidad para los inversores: el Bono Soberano Argentina 2022 que rinde 5% en US$, el Bono de la Provincia de Cordoba 2026 que ofrece una rentabilidad del 6% en US$ y el Bono de la provincia de Buenos Aires 2023, que rinde 6,5% en US$. Para aquellos perfiles más conservadores, las Letes -Letras de Tesoro Nacional emitidas en dólares-, dependiendo el plazo, alcanzan rendimientos entre el 2,75% y 3,25%. Todas estas alternativas de inversión tienen mercado secundario, lo que significa que cuando el inversor desea vender y hacerse de los dólares hay otros inversores interesados en adquirirlos.

Es importante tener en cuenta que todas estas alternativas, se pueden adquirir tanto desde las cuentas en Argentina como desde aquellas que están fuera del país. Para aquellos que piensan invertir en pesos, las Lebacs, los bonos soberanos (que ajustan por inflación, por Badlar o a tasa fija), también se encuentran exentos del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Por su parte, las acciones de empresas argentinas que cotizan localmente no tienen carga fiscal, pero tributan Bienes Personales, pagos de dividendos y la ganancia realizada si están listadas en el exterior.

La planificación

Adicionalmente, es importante tener en cuenta la planificación familiar de los bienes. Antes del sinceramiento, las cuentas en el exterior eran patrimonio de todos los integrantes de la familia, como cotitulares. Ante el fallecimiento de alguno de ellos, el resto gozaba de los derechos de superviviente. En otros casos, los bienes estaban distribuidos entre testaferros, pero tras el sinceramiento es necesario organizar los bienes y las nuevas titularidades antes de abril de 2018. Esto es fundamental para evitar pagar el impuesto a la herencia y para definir también la titularidad de los bienes ante imprevistos o conflictos.

Sin dudas, muchos inversores han reaccionado rápidamente ante este nuevo escenario, reposicionando sus carteras para una correcta administración de su patrimonio. Resulta clave estar asesorado para realizar una planificación financiera inteligente. Desde PUENTE contamos con el equipo indicado para acompañarlo en este proceso.