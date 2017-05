Bajó la cantidad de ahorristas que compra dólares por cuarto mes consecutivo

En el mes de abril, las compras netas de clientes de dólares fueron de 843 millones, informó hoy el Banco Central. En términos brutos, las compras de billetes por US$ 2.065 millones fueron concretadas por unos 760.000 clientes (personas humanas y jurídicas), nivel de clientes que desciende por cuarto mes consecutivo y que representa el mínimo de los últimos cinco meses.

Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 47% de las compras fueron realizadas por clientes por importes de hasta US$ 10.000 (incremento de cinco puntos porcentuales respecto a marzo), el 20% entre US$ 10.000 y US$ 50.000, el 19% entre US$ 50.000 y US$ 500.000, el 6% entre US$ 500.000 y US$ 2 millones, el 3% entre US$ 2 millones y US$ 5 millones y el 5% restante del monto total fue concertado por clientes con compras mensuales superiores a US$ 5 millones. A su vez, el 76% de la demanda bruta de billetes fue concertado por personas humanas, nivel en línea con la participación histórica.

El Central anunció que, durante el cuarto mes del año, las operaciones de cambio concertadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por el sector privado y el sector público con los bancos y otras entidades resultaron en un déficit por US$ 732 millones.

Las entidades autorizadas a operar en cambios, que no realizaron operaciones con resultado neto con el BCRA en el MULC, cubrieron las necesidades de clientes en el mercado de cambios mediante la reducción de tenencias propias. Por otro lado, el BCRA realizó compras en forma directa al Tesoro Nacional por US$ 2.000 millones.

La entidad que preside Federico Sturzenegger precisó que el volumen operado en el MULC totalizó US$ 34.201 millones, un incremento de 17% en términos interanuales, que se explica por las operaciones celebradas entre los bancos y sus clientes.

En tanto, las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en US$ 1.315 millones, como consecuencia de los egresos netos por las cuentas “Ingreso primario” y “Servicios” por US$ 1.377 millones y US$ 701 millones, respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos por “Bienes” por US$ 731 millones, como consecuencia de cobros de exportaciones por US$ 4.619 millones y pagos de importaciones por US$ 3.889 millones (ambos con caídas interanuales de 9%).

La cuenta capital y financiera del “Sector Privado No Financiero” mostró egresos netos por US$ 54 millones, como consecuencia de que prácticamente se compensaron la demanda por activos externos y las acreditaciones de ingresos externos en cuentas locales (“canjes”) con los ingresos netos por deuda financiera, inversiones de no residentes y por la operatoria con títulos valores con entidades.

Por su parte, las operaciones de capital y financieras del sector financiero resultaron en egresos netos por US$ 1.667 millones, explicados por el uso de fondos para la suscripción primaria de títulos valores por US$ 1.140 millones (de los cuales unos US$ 1.000 millones correspondieron a Letras del Tesoro) y por el aumento de la Posición General de Cambios por US$ 696 millones.

La cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un déficit de US$ 3.013 millones, destacándose, para el Tesoro Nacional, pagos de amortización de títulos por unos por US$ 9.700 millones y colocaciones de títulos por alrededor de US$ 6.500 millones.