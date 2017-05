Colapsó el dólar y se vendió a $ 15,30

En el segmento mayorista, el “billete” perdió 10 centavos, y el BCRA no puede evitar la apreciación. ¿O no quiere?

El dólar mostró un profundo retroceso al comienzo de esta semana corta. El billete que se negoció en el mercado mayorista, en el que operan bancos y grandes empresas, perdió diez centavos y quedó en $ 15,30. Así, perforó el piso que había hecho en ruedas pasadas en $ 15,40 luego de conocerse la decisión del BCRA de comprar dólares para sus reservas (algo que igualmente no hizo hasta el momento).

“Hubo una caída vertical del dólar mayorista en la primera rueda de la semana. Fuertes ingresos de dólares lo llevan a un mínimo de $ 15,275 por unidad”, dijo Gustavo Quintana, operador de PR Cambios. El especialista indicó que los ingresos desde el exterior dominaron otra vez el escenario local y produjeron otra baja del tipo de cambio.

También se conoció que la semana pasada aumentaron los ingresos de divisas por parte de los exportadores de cereales y oleaginosas. Vendieron US$ 599,5 millones contra los US$ 412,38 millones de la anterior semana. De todas maneras, los dólares de la soja no son tan importantes como en otras épocas. Actualmente lo que le pega al mercado es el ingreso de inversiones financieras que hacen estragos en la plaza del dólar.

Los dólares para apostar a la bicicleta financiera son mucho más que los que ingresan para invertir en la economía real. Se ve en los números que publica el BCRA. El aluvión por el “hot money” es más del doble de lo que llega por inversiones extranjeras directas. Eso explica el colapso del tipo de cambio en Argentina.

Tampoco la flexibilización dispuesta por el BCRA para que bancos amplíen su tenencia de moneda extranjera pareció tener impacto en el mercado. El Central elevó del 25 al 30% la Posición Global Neta de Moneda Extranjera que pueden tener bajo administración los bancos, en relación a su patrimonio, una flexibilización con la que busca que las entidades le ayuden a contener la apreciación del peso.

La medida, formalizada a través de la Comunicación A 6.233, se da en momentos en que bancos y grandes fondos de inversión aceleran su desarme de posiciones en dólares para apostar por instrumentos en pesos, tentados por la tasa cada vez más alta que paga el BCRA por los pases y las Lebac. Es que, con el objetivo entre cejas de bajar la inflación, el organismo monetario elevó en abril las tasas de referencia del sistema financiero, primero la de los pases que concreta únicamente con bancos y luego con las Lebac, tanto en la licitación primaria como en el mercado secundario, donde la semana pasada llevó el rendimiento de la letra más corta de poco más del 24% al 26% anual.