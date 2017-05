Chubut presentó seis proyectos productivos para el Plan Patagonia

El gobierno de la provincia del Chubut le presentó al ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, seis proyectos productivos en el marco del Plan Patagonia, con inversiones previstas que van desde US$ 1 millón hasta US$ 500 millones. Se destacan la construcción de un polo industrial naval en Puerto Madryn, obras hídricas en el cauce del río Chubut, iniciativas agrotecnológicas y actividades tecnológicas.

“Uno de los proyectos es el de la construcción de un polo industrial naval a establecerse en la ciudad de Puerto Madryn”, detalló El titular de la cartera local de Producción, Pablo Mamet.

También presentaron un paquete de obras hídricas para mejorar la superficie productiva “en distintas partes de la provincia aunque el más emblemático es de la meseta intermedia”, que consiste en extraer agua del cauce del río Chubut, elevarlo por un sistema de bombeo a la meseta y generar parcelas productivas más allá del valle.

Otro proyecto es la instalación de “un polo agrobiotecnológico que se ubicaría en Garayalde”, a mitad de camino entre Trelew y Comodoro Rivadavia, sobre la zona de la costa chubutense, además de “la construcción de parques de energía eólica incluyendo el desarrollo e interconexión eléctrica que estaría en la meseta central”, sobre el centro norte del Chubut.

A esas iniciativas se sumarían un “Centro de actividad e innovación tecnológica” que estaría en Trelew, y por último una estación de peces y crustáceos (maricultura), que se emplazaría en Rawson.

“Tenemos muchos proyectos más, estos son los que consideramos los prioritarios porque potencian a la Patagonia como región”, explicó Mamet, quien reconoció que “no tenemos muy en claro cómo va a bajar la inversión porque de eso se trata, necesitamos fondos para desarrollarlos y Nación no nos dijo cómo sería esa mecánica de transferencia ni la fuente de financiamiento”.

Mamet detalló que el próximo mes participará de una reunión con las autoridades nacionales, para poder avanzar en los detalles de los distintos proyectos.

No obstante, el funcionario advirtió que “más allá de las presentaciones y los deseos, en la Patagonia y particularmente en nuestra provincia, ninguno de estos proyectos puede llegar a realizarse y sostenerse si no hay lo que el gobernador Mario Das Neves viene reclamando con insistencia, y es un cambio tributario que permita bajar los costos y que vuelvan los reembolsos por puertos patagónicos”.

“Necesitamos, antes que nada, tener medidas que nos hagan competitivos a nivel nacional porque tenemos un diferencial de costos de hasta un 50% en el producto final colocado en el mercado respecto al costo que puede tener el mismo producto en la provincia de Buenos Aires, y eso tiene que ver con las distancias, el costo laboral y otros componentes que inflan los números sobre todo en la Patagonia sur”.

En tal sentido, agregó que “nosotros podemos desarrollar un proyecto de meseta intermedia para regar 35.000 hectáreas y transformarlas en productivas, pero quién va a invertir acá si primero no nos hacen competitivos porque de otra forma se invierte en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe”.

Respecto del gobierno nacional, consideró que “vemos que hay buenas intenciones”, pero el tema es que “no se están concretando y eso lo dijimos en la reunión con el ministro Cabrera, porque estamos convencidos que si esto queda en el anuncio o la presentación de proyectos y no se empiezan a concretar, va a empezar a causar frustración, sobre todo en los equipos técnicos porque desarrollar estos proyectos no es fácil y si no se llevan a cabo decepcionan y tenemos que seguir adelante, sin esperar porque la gestión es el día a día”.

“Yo tengo mucha incertidumbre, porque no sabemos, por ejemplo, cómo van a financiar esos proyectos. Esa es la mirada que tengo: positiva en el sentido que celebro que haya planes estratégicos para el desarrollo de la región, pero tengo incertidumbre sobre cómo lo van a llevar a cabo, cómo van a ser los tiempos”, advirtió Mamet.