CFK se reunió con el primer ministro griego, Alexis Tsipras

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con el presidente del Parlamento de Grecia, Nikos Vutsis, y el primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, y volvió a condenar el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que habilitó a represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad a solicitar la reducción de sus penas.

Cristina consideró que se trata de un fallo que “viola la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia anterior, y por el que podrían quedar libres 700 represores que están cumpliendo condenas por desaparición forzada de personas, torturas y las mas graves violaciones a los derechos humanos”.

La ex presidenta le manifestó esa opinión a Vutsis, quien a su vez le reveló que, cuando era líder juvenil de una organización comunista, había participado, en 1978, de una manifestación de solidaridad con el pueblo argentino, en ese momento víctima del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar.

La dirigente peronista vinculó el relato del legislador heleno con el fallo del máximo tribunal que “hace retroceder a los argentinos 20 años en materia de derechos humanos” y sostuvo que por ese motivo es “muy importante” que haya una “gran movilización” en el país y que la “opinión pública internacional” conozca la situación, porque “aquella dictadura de 1976 no solo involucró a ciudadanos de Argentina, sino también de otros países”, informó la agencia EFE.

“La violación de los derechos humanos no sólo es una afrenta a los ciudadanos del país, sino una afrenta a la humanidad, porque hoy los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, son simplemente derechos humanos que tenemos que respetar todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo”, subrayó la ex presidenta.

La entrevista con Vutsis formó parte de la serie de contactos que está manteniendo la ex mandataria con dirigentes del partido gubernamental griego Syriza, que la invitó a Atenas en el marco de un viaje a Europa.

Cristina se reunió después con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en un encuentro sin acceso a los medios, en el que sólo se tomaron fotos para la prensa previamente, momento en el que el mandatario heleno transmitió su interés “por los acontecimientos en América latina” y consideró que pese a la distancia cree que en Grecia poseen “la misma mentalidad” que en nuestra región.

Esta tarde la expresidenta pronunciará una conferencia sobre “Capitalismo y Neoliberalismo. La crisis democrática. La experiencia Suramericana”, en la sala de conciertos Mégaro Musikís de la capital griega.

Cristina Fernández, procesada en tres causas -una de ellas elevada a juicio oral-, fue autorizada a realizar esta gira por los jueces federales Claudio Bonadío y Julián Ercolini.

Bonadío la procesó y envió a juicio oral y público por las operatorias de dólar a futuro del final de su mandato, en tanto luego sumó otro procesamiento en su contra en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”, que investiga los negocios inmobiliarios de esa sociedad familiar de los Kirchner con empresarios vinculados con la obra pública.

El otro procesamiento que pesa sobre la ex mandataria fue dictado por Ercolini, en este caso por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido.

CFK continuará su gira en Bruselas, donde se reunirá con eurodiputados. Ayer visitó un centro de refugiados en Atenas, donde conversó con personas que tuvieron que dejar sus hogares por la guerra o las persecuciones religiosas –provenientes, en su mayoría de Afganistán, Pakistán y Siria– y pidió a la Unión Europea que muestre más flexibilidad para gestionar la crisis de los refugiados: “Esto es una tragedia humanitaria pocas veces vista”.