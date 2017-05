Cavallo pide plan de estabilización y desarrollo

“Lo mejor que pueden hacer los funcionarios del equipo económico y del BCRA es preparar un plan de estabilización y desarrollo para anunciar antes de que termine el año y que pueda implementarse con éxito a partir de enero de 2018”, dijo Domingo Cavallo desde su blog, sugiriendo que ese plan aún no existe.

“La clave de un buen plan de estabilización y desarrollo está en la coherencia y completitud de los anuncios en materia fiscal, monetaria y de reformas estructurales (reforma de la burocracia, desregulación, privatizaciones, apertura, eliminación de impuestos distorsivos), de tal forma de influir favorablemente sobre las expectativas de todos los agentes económicos, no sólo de los financistas”, dijo el ministro de Economía más poderosa desde el retorno de la democracia, y sugirió mirar las experiencias de Perú.

“Mingo” se opone, en su post, a la suba de tasas en las Lebac dispuesta por el BCRA hace algunas semanas. “El aumento de la tasa de LEBACs decidido por el Banco Central no va a tener efecto sobre la inflación, sobre todo desde que la misma autoridad monetaria demostró preocupación por la apreciación cambiaria al anunciar que se propone aumentar en 50% el nivel de reservas externas. Pero tiene un inconveniente adicional: puede demorar la reactivación de la economía”, dijo.

La sola estabilización del tipo de cambio, que podría haberse logrado como consecuencia sólo de la fuerte entrada de dólares que acontecería desde la apertura del crédito externo sin aumentar la tasa de interés, hubiera permitido lograr la caída de la tasa de inflación que se produjo a lo largo del período marzo de 2016 a marzo de 2017, agregó. “Por supuesto que hubiera ayudado mucho también el haber puesto al peso en competencia directa con el dólar, habilitando su utilización como moneda de curso legal, tal como ocurre en Perú”, agrega.

Asimismo, “haber mantenido la tasa de interés a niveles más baja hubiera permitido una remonetización de la economía y un significativo aumento en los préstamos bancarios al sector privado”. En otras palabras, “se podría haber evitado la recesión y, probablemente, se hubiera conseguido un crecimiento positivo”.

“No cometan el error de Brasil de basar toda su estrategia estabilizadora en el mantenimiento de muy altas tasas reales de interés”, amplía “Mingo”.

Y si quieren que la economía crezca vigorosamente, concluye, “enderecen a ese objetivo las políticas no monetarias”. Lo máximo que se le puede pedir a la política monetaria, agrega, “es que no acentúe las tendencias recesivas, pero es ilusorio pensar que la estabilización provocará por sí sola crecimiento económico”.

“Para que la economía crezca vigorosamente se necesitan profundas transformaciones estructurales, comenzando por la reforma fiscal y del Estado, la eliminación de regulaciones ineficientes, la buena regulación de la economía cuando los mercados no resuelven bien los problemas de asignación de recursos y, necesariamente, la apertura equilibrada de la economía. A esto me refiero cuando digo que lo que se necesita es un plan de estabilización y desarrollo y no sólo una buena estrategia estabilizadora”, remata.